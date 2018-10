La desigualdad en Colombia

Muchos colombianos que pertenecen al decil 10, en donde se ubican aquellos con los ingresos más altos y que son, a su vez, quienes en su gran mayoría toman las grandes decisiones, no logran comprender lo que sucede en términos de equidad en Colombia. Si la pobreza baja sustantivamente y si aumenta la clase media, cómo es posible que la desigualdad prácticamente se mantenga en niveles muy altos. Es más fácil entender esta triste realidad si bajamos la mirada hacia aquellos grupos de población que viven lejos de los centros de modernidad donde nosotros nos movemos. Pero esa no es una práctica común en este sector, que se beneficia de quienes trabajan por bajas remuneraciones.

Lo primero que debe reconocerse es que ahora, la mayor proporción de compatriotas se denominan vulnerables y son el 40 % de la población. Más que la clase media, más que los pobres, y se caracterizan porque han superado apenas la línea de pobreza y pueden volver a caer en esa situación ante algún problema familiar o de desaceleración económica. No alcanzaron a llegar a constituirse en clase media, que se define como aquella cuya unidad de gasto, constituida por dos perceptores de ingreso, gana entre 590.398 y 2’951.990 pesos colombianos.



No se ha pensado en cuál debe ser la política social para los vulnerables, antes de que vuelvan a engrosar la fila de pobres y perdamos las ganancias de las últimas décadas. Se trata de darles la oportunidad de volverse productivos, con empleos en empresas que los ayuden a manejar tecnologías innovadoras, o en proyectos productivos que hasta ahora no funcionan, ni los del Gobierno ni los de la cooperación internacional.



Es imposible volver productiva una población con estrategias carísimas que desaparecen apenas se acaba el proyecto. Queda aparentemente bien el Gobierno, se enriquecen los operadores y la población sigue igual de mal. Otro factor de reproducción de la desigualdad.

Primera conclusión: los ingresos por trabajo en Colombia son supremamente bajos, hasta el punto de que 5 deciles, es decir, cerca de 10 millones de trabajadores, no ganan –entre los dos que trabajan en el hogar– un salario mínimo para mantener una familia de tres personas, en promedio (Dane, 2016). Mientras los ingresos laborales sigan siendo tan bajos, no hay posibilidad de que mejore la concentración de ingresos. Obviamente, su verdadera solución es de largo plazo y viene de la mano de la educación, pero todo largo plazo empieza ya. Si esto no cambia, la desigualdad se reproduce.



Segunda conclusión: ni el Estado, ni el sector privado ni la cooperación internacional saben cómo volver productivos los sectores rezagados, ni en la ciudad ni mucho menos en el campo.

Otro factor determinante en la pésima distribución de ingreso es la precariedad de las acciones del Estado para los pobres. Por ejemplo, en Bosa, el Sena tiene las instalaciones más desmanteladas de todas las del país. ¿Habrá derecho? Los jóvenes que más lo necesitan son los que menos apoyo reciben. Y la misma historia es la de las escuelas públicas de los más pobres y los hospitales a donde acuden. Es decir, la política es pobre para los pobres, y así quieren mejorar la desigualdad de esta sociedad. Su objetivo de atender las necesidades de los menos favorecidos termina reproduciendo las desigualdades sociales.



Finalmente, una nueva estructura tributaria, porque en la actual los impuestos no cambian para nada la concentración del ingreso en Colombia. Debe hacerse una reflexión necesaria y seria, pero con visión de mejorar el nivel de equidad. No hay posibilidad de lograr avanzar en una etapa de posconflicto cuando el Estado necesita muchos más recursos y hay oposición a que se logre de manera equitativa. Es muy fácil y, sobre todo, políticamente correcto afirmar que las empresas tienen que poder competir y no lo pueden hacer con el peso desmedido de impuestos. Pero cuánto pagan realmente, pocos se atreven a plantearlo. Mientras la desigualdad no supere este tipo de discursos y se vuelva el verdadero reto nacional, nada pasará.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

