Entre lo liviano y lo importante

Contrario a lo que muchos de los miembros del Centro Democrático creen, gran parte del país que no comulga con todas sus ideas, está seriamente preocupado con la forma como está evolucionando el actual gobierno. La razón es obvia: lo que está sucediendo es una pérdida de confianza sobre la forma como se están manejando los grandes temas nacionales. Y muchos de ellos no dan espera, dejando a millones de colombianos con la preocupante idea de no ver el norte, el rumbo y, por consiguiente, se hace imposible tener una idea clara de los riesgos que corre la sociedad colombiana.

Las razones para ese desconcierto en que estamos son evidentes. Comenzando con el anuncio de una crisis fiscal, probablemente exagerada y lo peor aún, sin resolver. Finalmente, la solución se queda a medio camino, simplemente postergándola sin aceptar esa realidad. Lo han dicho ya muchos economistas, en el 2020, estaremos igual o peor en términos del desfinanciamiento del Estado.



A esta situación se le atribuyen las dificultades de sacar adelante reformas importantes sin mermelada, cuando para todo el mundo es evidente que ahora el pago es con puestos, como si detrás de estos no hubiese contratos, manejo de recursos públicos y nombramientos. Y la lista sigue: se toman medidas críticas que se caen, porque nacen muertas como la terna para Fiscal ad Hoc; se nombran personas con problemas de falsedad en su hoja de vida. La Reforma Rural, punto uno del Acuerdo Final con las Farc, se mete en el congelador; no se asiste a la Comisión de la Verdad. Se llena el cuerpo diplomático de gente sin méritos y con cero experiencias internacionales.



Mientras tanto, este gabinete paritario hace agua. La ministra del Interior no puede manejar el Congreso, a pesar de ser del corazón del jefe del partido de gobierno. La ministra de Justicia no pudo reformar la justicia, compromiso inaplazable en este país lleno de injusticias; la ministra de Minas sigue obsesionada con el fracking; el canciller sigue manejando la nueva definición de mermelada con sus nombramientos, sin idea alguna sobre la política internacional del país. Pero, ¿dónde están las alternativas para darle a la economía una base productiva que compense el vaivén de los precios de las materias primas? Con crecimiento económico mediocre, es imposible formalizar el empleo, como afirma la ministra de Trabajo. Es decir, nada de nada.



Pero el presidente se sigue comportando como un candidato, demostrando lo que sin duda son sus virtudes como persona, pero no las que debe tener un Presidente de un país. Sigue siendo amable y sonriente; canta cada vez que se presenta la oportunidad. Es decir, sigue asumiendo actitudes livianas propias de una persona joven que no asimila sus grandes responsabilidades. Pero resulta que mientras esto sucede, lo importante se enreda, se deja al margen. Para completar, en el tema de la paz, el delegado de Naciones Unidas demuestra con horror el nivel que tiene en el país el asesinato de líderes sociales. También, la Corte Penal Internacional está dando pasos de animal grande sobre los graves pecados cometidos durante el conflicto armado por parte de quienes ahora ignoran esa realidad. Muchos de los autores de esos horrores deberían estar temblando y con ellos el gobierno del Centro Democrático. Recuerden, la CPI es subsidiaria y actúa cuando no lo hace la justicia local.



En síntesis, el problema de fondo es que el gobierno cree que con lo liviano tapa sus pocos resultados en lo importante y esto ya para una gran mayoría, no solo es evidente sino traumático. ¿Qué hacer? es la pregunta de fondo. ¿Cómo se ayuda cuando no se tiene aparentemente conciencia de este error de fondo? Cuando las críticas así sean bien intencionadas, se desprecian porque no vienen del corazón del uribismo. Definitivamente, no es cierto que una cosa es el gobierno y otra el Centro Democrático, como afirmó la vicepresidenta, hoy con un problema serio de credibilidad.



cecilia@cecilialopez.com