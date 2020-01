Cómo afrontar el 2020

La actitud aconsejable para los distintos actores del país al comenzar este nuevo año depende de la posición que ocupen en la sociedad, de su historia pasada y del papel que deben asumir en el futuro. La verdad es que a muchos nos cuesta ser sinceros y reconocer nuestras fallas y retos; pero si no lo hacemos, especialmente aquellos que inciden en el futuro del país, los costos no solo serán personales sino infinitos y hasta irreparables para todos lo que están en su área de influencia. Un primer ejercicio puede iniciar este tipo de reflexiones. ¿Cómo deben afrontar el 2020 los siguientes personajes?

El presidente Duque: con objetividad, que parte de mirar y aceptar la dimensión de lo que le está sucediendo personalmente y a su gobierno. Sepárese de quienes lo rodean que le han construido una muralla para que no reconozca la realidad. Como afirmó recientemente Santiago Gamboa, Colombia entró en el 2019 al siglo XXI. Eso quiere decir que el país que lo eligió y le dio 10 millones de votos, a lo cual usted y su gobierno se aferran, cambió drásticamente y hoy se comporta como una democracia vociferante, demandante y dueña de la calle. Acepte que ninguna conversación eterna cambiará esta realidad.



La clase política tradicional: con realismo, esa debe ser la actitud. Como no cambiaron, tengan la seguridad de que el pueblo colombiano los va a cambiar totalmente. Perdieron una oportunidad de oro cuando aprobaron corriendo la reforma tributaria. Se dejaron engañar por las colombinas a los pobres y dejaron pasar los golpes a las empresas medianas y pequeñas, a los profesionales y a todos los que Horacio Ayala señala claramente en su artículo de ‘Portafolio’. Además, como afirmó Kalmanovitz en ‘El Espectador’, se hicieron los locos con los regalos a la industria farmacéutica, que tiene su cupo en el gabinete, y a otros grandes empresarios. Muy irresponsable fue la actitud de quienes callaron y ‘pupitrearon’ esta norma.



Los jóvenes: con responsabilidad y optimismo, como hasta ahora ha sido la actitud de la mayoría. Quebraron la historia de Colombia para bien y deben continuar con su alegría, energía y rechazando la violencia. No pueden dejar esa tarea a medio camino, entre otras razones porque el resto de colombianos sensatos los acompañarán, marginando a ese país retardatario, lleno de odio, que no quiere perder los privilegios que ha disfrutado por décadas sin merecerlos. Que, además, los ve como sus enemigos. Sí tienen derecho a pelear por las brechas que separan este país y que solo se cerrarán cuando la sociedad se comprometa con la igualdad de oportunidades, cuando los subsidios para los pobres se reemplacen por el acceso real a sus derechos. Cuando las inmensas brechas entre el campo y la ciudad, entre los géneros, entre niveles de ingreso dejen de excluir de los beneficios del crecimiento económico a inmensos grupos de mujeres y hombres.



Todos los colombianos: con esperanza de que, por fin, nuestro país salga de esa historia negra de violencia, de privilegios, de abusos, de corrupción, de intolerancia, de valores que impiden la solidaridad, la generosidad para convivir. Para que nos convirtamos en un país donde los vulnerables lleguen de verdad a la clase media. Donde estudiar no sea un privilegio, donde el empleo digno no se le deje a la suerte, donde la salud sea oportuna, donde los jóvenes se preparen para una vejez digna y los viejos no caigan en la pobreza o se mantengan en ella. Es necesario que este país que nació en el 2019 se siga construyendo, y por ello no se puede apagar la voz de los colombianos.



¿Será mucho pedir? Para nada; esa es la manera normal de vivir, en vez de la tragedia continua a la que nos acostumbramos, y donde unos pocos, si acaso el 23 por ciento, son los que no quieren cambiar nada.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

