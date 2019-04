Recuerdo muy bien el momento en que conocí a Alberto Abello estrenándome en la dirección del Departamento Nacional de Planeación, en 1996. Él manejaba el Banco de Proyectos y para entender ese proceso nos reunimos en mi despacho. En principio, antes de que hablara, no me imaginé que fuera costeño por su pinta de lord inglés y por su actitud alejada de la informalidad de nuestra región. Así se inició una relación profesional que, con el tiempo, se convirtió en una amistad con él y con José, su querido hermano, a quien Alberto dedicó gran parte de su vida.

Por una de esas curiosidades que suceden, cuando el gobierno de Samper decidió que no se compraría un avión para el presidente de la República, se logró, además de financiar el recién creado ministerio de Cultura, asignar unos recursos significativos para una estrategia dirigida a la región Caribe que trabajamos conjuntamente y denominamos Escaribe. La presentamos con gran entusiasmo en Barranquilla; si no estoy mal, en el teatro de Bellas Artes, con amplia concurrencia. Ese programa tenía tres componentes: con el Banco Mundial, una estrategia de apoyo al desarrollo de los 50 municipios más pobres de esta región, unos estudios sobre las transversales de la Costa y un fondo que daría Colciencias para crear el Observatorio del Caribe.



Alberto y yo asumimos con gran entusiasmo este reto. Él se mudó a Cartagena para ponerse al frente de la organización del observatorio. Arrancó este centro de pensamiento con la publicación de dos libros que Alberto coordinó dando inicio a varios años de trabajo. Tengo que reconocer que, como siempre, tuve un sesgo de economista y eran el desarrollo y la situación social de la región lo que me trasnochaba. Para Alberto, la cultura era más su prioridad. Y, así, poco a poco sensibilizó a esta economista sobre el valor de la flauta de millo, y me enseñó que la cultura es tan importante como la economía. Al finalizar ese gobierno, por razones que no vienen al caso, di un paso al lado dejando el observatorio en manos de mi amigo Alberto, quien se rodeó de un destacado grupo de costeños como su junta directiva. No obstante, lo acompañé en la cátedra Caribe en varios departamentos costeños.



Cuando Alberto resolvió retirarse, seis años después, impulsó a Weildler Guerra como nuevo director del observatorio, que en ese momento ya tenía publicaciones como la muy reconocida revista Aguaita, entre muchas otras actividades regionales. Siempre pensé que los recursos iniciales deberían ser un capital semilla, pero no fue nada fácil mover al empresariado costeño o la clase política para conseguir fondos adicionales en el Congreso sin que se politizara esta entidad.Nunca he logrado entender por qué después de los esfuerzos que realizaron tanto Alberto como Weildler Guerra, Antonio Hernández y otros directores, el Observatorio del Caribe no ha logrado ocupar el puesto que se merece en el escenario nacional.



Alberto siguió en su empeño por desarrollar y destacar el potencial de la región Caribe en muchas actividades que quienes lo acompañaron en su última etapa reconocen plenamente. También hablan de esos sueños que tenía y que se han visto truncados tan repentina e inesperadamente. Por eso, todos los que lo conocíamos nos alegramos realmente cuando llegó a la dirección de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que muchos creímos iba a ser su gran realización personal.



Amigos comunes me informaron el mismo domingo sobre su muerte, inesperada y prematura, cuando estaba lleno de planes, como cuentan quienes eran muy cercanos a Alberto en esta etapa de su vida. Con razón, la región Caribe y los medios nacionales han hecho un recorrido por su historia profesional, y han recogido el dolor de quienes trabajamos con él. Quedan sus libros, su sonrisa, su alegría caribeña y su amor por esa región Caribe que tanto quiso, que tanto analizó, que tanto pensó.



