2019: los impostergables

Enredados en el convulsionado día a día, tanto el Gobierno como el país en general han postergado decisiones cruciales que le pueden dar ese viraje que requiere la nación para dinamizar su economía y enfrentar sus graves males sociales. Sin duda, el horrible personaje del 2018 fue la corrupción. O se toman las medidas que la enfrenten exitosamente o este vicio continuará siendo el tema de debate permanente, dejando las grandes decisiones en la fila de espera, con los inmensos costos que esto significa para Colombia.

Recuperar la legitimidad de la justicia es el punto de partida, lo que debe empezar por limpiar la imagen de la Fiscalía, que jamás en la historia reciente de este país había estado tan desprestigiada. Las cortes y sus miembros, así como todas las otras instancias que supuestamente velan por la transparencia en el manejo de lo público y de lo privado, deben demostrarle a esta sociedad que cumplirán con el deber que les corresponde. Sin este primer paso, en el 2019, para desgracia de los colombianos, la corrupción sería de nuevo el personaje del año. Hecha esta salvedad, estos son los impostergables:



La reforma rural. No más ideología sobre la tierra para iniciar la verdadera reactivación del campo, sin lo cual será imposible crear la base productiva que nos salve de los vaivenes de los precios internacionales de recursos que no tenemos, como el petróleo. Además, reducir la brecha rural-urbana es el principio para disminuir nuestra vergonzosa desigualdad.



Aumentar la productividad: compromiso de empresarios y Gobierno. Renovación de equipos, reentrenamiento in situ de mano de obra, calidad de la educación como prioridad y reducir la carga del cuidado que asumen las mujeres, distribuyéndola entre el Estado, el mercado y los hombres de la familia.



Mercado laboral. Entenderlo realmente. Qué es y qué no es informalidad; por qué el 50 % de las mujeres en edad de trabajar, más educadas que los hombres, no están en el mercado de trabajo. ¿Son las órdenes de prestación de servicios (OPS) trabajo decente? ¿Salarios son solamente costos y no demanda interna? ¿Menos impuestos a las empresas si generan más empleo? ¿Alza del salario mínimo aumenta desempleo?



No seguir toreando a Maduro. A quién escucha el presidente Duque para que lidere reacciones en contra de Maduro en América Latina. No tiene sentido cargar con esa responsabilidad mientras ese país cuenta con el apoyo de Rusia y China. ¿Guerra con Venezuela? Una soberana barbaridad.



La paz con el Eln. Sí es posible, pero se necesita voluntad política, y hay duda de que el Gobierno la tenga. Es un punto crucial para sanear territorios azotados en el país. Al tiempo, se deben focalizar presencia y acción estatal en zonas de graves conflictos políticos y sociales. El Pacífico, Catatumbo, zonas de frontera y algunos de los nuevos departamentos exigen rápida presencia estatal, seguridad y bienes públicos.



Inmigración venezolana. Se han hecho esfuerzos en salud y en regularizar la situación de inmigrantes, pero los niños, su educación y su alimentación no se resuelven, así como la situación de venezolanos en algunas ciudades como Cali. Una estrategia clara es necesaria antes de que se creen problemas graves de xenofobia y de más pobreza entre los migrantes. Estrategias del Gobierno para evitar que empresarios se aprovechen de las necesidades de los migrantes e incumplan la ley laboral del país.



Cruzada para defender la niñez. No más violaciones de niños y niñas, no más asesinatos a manos de perversos que, además, saben que nada les pasará. Cuerpo élite que asegure la protección de los menores de edad y medidas que demuestren la prioridad del país en esta materia.



Freno a la violencia contra la mujer. Sanción social frente a expresiones machistas y verdaderas acciones penales a quienes violen los derechos de las mujeres en Colombia. Que los hombres modernos se unan a las campañas de las mujeres por sus derechos.



Solo algunos temas que deben conformar esa agenda del 2019. Feliz año.



CECILIA LÓPEZ MONTAÑO

cecilia@cecilialopez.com