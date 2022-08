Tenemos que hablar de las violencias reproductivas

La Comisión de la Verdad reconoció que existieron violencias reproductivas en el conflicto armado colombiano y se posicionó a nivel mundial como la primera institución de este tipo en identificar concretamente esa categoría. El capítulo del Informe Final, ‘Mi cuerpo es la verdad’, señala que estas violencias han sido empleadas por los agresores para ejercer su control y poder sobre las mujeres y niñas que han sido particularmente afectadas por estas vulneraciones. Por eso es importante que hablemos sobre las violencias reproductivas, pues hacerlas visibles permite que se ofrezcan a las víctimas reparaciones adecuadas y que se tomen medidas de no repetición acertadas, entre ellas las destinadas a erradicar esas relaciones de poder.

Para entender mejor el tema es necesario recordar que la autonomía reproductiva es el derecho de todas las personas a decidir si quieren o no tener hijos o hijas y en qué momento. Para que esa autonomía sea real es fundamental que el Estado garantice servicios de salud reproductiva e información necesaria para que cada quien tome sus decisiones conforme a sus valores más íntimos y su proyecto de vida.



La Comisión definió las violencias reproductivas, entonces, como "cualquier acción u omisión encaminada a afectar, por una parte, el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su vida reproductiva y, por otra, su salud en relación con la capacidad reproductiva o la integridad de sus órganos reproductivos”. Tomando aportes de la sociedad civil, la Comisión identificó modalidades de violencias reproductivas como “la anticoncepción y la esterilización forzadas, el embarazo y el aborto forzados, la tortura durante el embarazo, así como la maternidad o crianzas forzadas”. La diferenciación de estas violencias es necesaria porque sus impactos van desde secuelas en el cuerpo y la salud física de las sobrevivientes, hasta daños permanentes en la capacidad reproductiva y la integridad física. Eso sin contar las secuelas en salud mental y los posibles daños en la vida familiar, en particular en las relaciones entre madres e hijos concebidos como resultado de violación. En el Centro de Derechos Reproductivos recopilamos y caracterizamos varios casos de violencias reproductivas a partir de 68 informes de entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Defensoría del Pueblo, organizaciones de mujeres feministas y plataformas de defensa de los derechos humanos. También hicimos una revisión documental de estudios sobre los impactos del glifosato en la salud humana. El resultado fueron dos reportes que le entregamos a la Comisión de la Verdad en 2020 y que incluían casos ilustrativos de violencias reproductivas como los que voy a describir a continuación.

La anticoncepción forzada fue una de las modalidades de estas violencias más recurrentes, e incluyó la implantación de dispositivos intrauterinos o el suministro de diferentes métodos anticonceptivos a mujeres sin su consentimiento y de forma forzada, como parte de una política, principalmente en las filas de las Farc, las Autodefensas Campesinas del Casanare y del Bloque Norte, y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). En los hombres, en cambio, el control de la anticoncepción no era constante.



Las extintas Farc, el Erg y los paramilitares también practicaron abortos forzados en mujeres. Estos últimos, de acuerdo con los relatos de las sobrevivientes, lo hacían con la intención de borrar las huellas de las violaciones y generar terror en las comunidades. Las mujeres que hacían parte de las filas guerrilleras eran forzadas a acudir a controles permanentes para detectar embarazos y ser sometidas a procedimientos forzados de aborto, en algunas ocasiones en condiciones insalubres e inseguras, con personas no capacitadas y sin manejo del dolor.



Una modalidad adicional de violencia reproductiva menos documentada, pero igual de perjudicial, fue ejercida especialmente en zonas de dominio paramilitar: los embarazos forzados o coaccionados. Hubo maternidades forzadas en mujeres campesinas que sufrieron violaciones y se vieron obligadas a asumir no solo la gestación, sino también el cuidado de los hijos o hijas producto de esos abusos. Estas violencias fueron aún más crueles entre mujeres lesbianas y hombres trans, pues ellas además vivieron discriminación adicional por su identidad de género. Uno de los informes que el Centro de Derechos Reproductivos aportó a la Comisión, en conjunto con el Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Universidad del Valle, incluyó evidencia científica sobre los daños a la salud reproductiva que causa el uso de glifosato. Allí estaba relatado el caso de Yaneth Valderrama, una mujer que fue asperjada con el herbicida en Caquetá y que, por cuenta de ello, tuvo un aborto involuntario y luego murió a causa de lo mismo.



En el tema específico del glifosato, la Comisión manifestó su preocupación por la salud en general y también por la “salud reproductiva en particular, así como a la integridad y vida de las mujeres en zonas rurales”. El organismo recomendó concretamente “desmilitarizar la respuesta del Estado frente a los cultivos, los territorios y las poblaciones afectadas y renunciar definitivamente, sobre la base de la evidencia, a la aspersión con glifosato”.



Necesitamos hablar de las violencias reproductivas para no olvidar cómo actores de grupos armados legales e ilegales se ensañaron contra los cuerpos de las más vulnerables. La Comisión señaló que las más afectadas fueron mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar racializadas, que vivían en zonas rurales y que enfrentaban pobreza. Identificar estas violencias es un avance imprescindible para alcanzar la igualdad, la justicia de género y medidas de reparación y no repetición que son, por demás, obligaciones internacionales de derechos humanos de los Estados. Si una mujer escogió tener hijos como parte de su proyecto de vida, nunca debió ser sometida a acciones forzadas sobre su cuerpo por parte de ningún actor del conflicto.

CATALINA MARTÍNEZ CORAL

​Directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

