Las autorizaciones en las EPS

Señor Director:



Como lo publicó recientemente este diario, uno de tantos problemas en los sistemas de salud del país está en las urgencias. Además de la pésima atención y el hacinamiento que se presenta en los servicios de ese nivel, los usuarios debemos tramitar autorizaciones, entre otras novedades, para entrega de medicamentos y citas con especialistas.

Como las citas con especialistas son extremadamente demoradas, las autorizaciones pierden su vigencia. Cuando otorgan una cita con un especialista, la autorización no sirve para nada, y entonces el paciente debe volver a empezar el trámite. Así se corre el peligro de agravarse y hasta morir. Esta es una gran injusticia.



¿Cómo es posible que los encargados de las EPS desconozcan que las autorizaciones son uno de los procedimientos que afectan más el servicio de salud en Colombia?

Con una óptima atención médica y preventiva, seguro que disminuirían las novedades por urgencias y hasta la muerte de pacientes.



Como dice un reciente editorial de EL TIEMPO, ‘Urgencias críticas’ (12-2-2020), “el nuevo ministro del ramo y la Superintendencia de Salud tienen la palabra”.



Jorge Giraldo Acevedo

Íquira, Huila

Violencia sexual contra las niñas

Señor Director:



Las niñas y las mujeres no pueden ser doblemente víctimas de los actos de los depredadores sexuales. La Corte despenalizó el aborto en tres casos excepcionales. Pero sería importante que los que están en contra de este fallo pensaran como padres de familia y leyeran estas cifras: Medicina Legal registra que en 2018 fueron más de 22.000 las mujeres abusadas sexualmente, y 9.000 de ellas eran menores, tenían entre 10 y 13 años, y resultaron 5.000 embarazadas como producto de una violación (EL TIEMPO, Melba Escobar, 17-2-2020). Son los casos denunciados, y la mayoría de delitos en Colombia no se denuncian. La pregunta del millón: ¿estas niñas embarazadas por violación tienen que ser obligadas a no tener infancia, a interrumpir sus estudios y a ser madres prematuras de hijos no deseados? ¿Será que un niño producto de un acto violento y de nacimiento no deseado tendrá todas las condiciones favorables para su desarrollo integral de buen ciudadano?



José Atuesta Mindiola

Valledupar

Prevenir sin entra en pánico

Señor Director:

El coronavirus tiene nervioso al mundo entero. Vi que en Italia están en máxima alerta. Está bien que nuestro Gobierno haya enviado por los colombianos a Wuhan (China), epicentro de la enfermedad. Pero no hay que entrar en pánico. Hay que prevenir, eso sí, y mucho. El país debe tomar todas las medidas, con enorme seriedad y diligencia. Que serán difíciles, pues tenemos unas fronteras muy porosas y este es uno de los países de tránsito. Tampoco podemos entrar en xenofobia. Los colombianos debemos atender todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y para todas las gripas usar tapabocas, pues mucha gente no lo hace y el transporte público es foco de infecciones.



Carmen Rosa Novoa

