Más juntas y más fuertes

El barón Pierre de Coubertin, fundador del movimiento olímpico, decía a principios del siglo XX que el sitio de las mujeres no estaba en el deporte, porque era “antiestético, inapropiado e inaceptable”. La mujer, como en todos los ámbitos, ha tenido que abrir brecha también en el deporte. Y para algunas ha sido plataforma con el fin de luchar contra el machismo, la desigualdad, la discriminación o los prejuicios.

Evocando el Día Internacional de la Mujer, recordamos la necesidad de crear espacios seguros e inclusivos que permitan impulsar el liderazgo de las mujeres y niñas en el deporte, pues el panorama aún es desfavorable. Comencemos por mencionar la escasa participación de las mujeres en la dirigencia del deporte. Por ejemplo: en el Comité Olímpico y Paralímpico Colombiano, en las federaciones deportivas nacionales y en las ligas departamentales e institutos de deportes.



El actual Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 vio la equidad de género como una dimensión inevitable y como tema de política y de responsabilidad gubernamental. A raíz de las denuncias instauradas en el fútbol femenino en el año 2019, la Vicepresidenta de la República y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol firmaron el acuerdo del ‘Pacto por la transparencia y la protección de los niños y las mujeres en el deporte colombiano’ y, por último, vino el anunciado ‘Protocolo para la prevención, la atención y la erradicación contra las violencias basadas en género, en el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre’. Pero ¿qué pasó con estos compromisos?

Las atletas sienten desolación porque en muchas ocasiones no saben cuál es la ruta para llegar a ese lugar seguro, dónde pueden ser escuchadas y protegidas. FACEBOOK

TWITTER

Recordemos que hace poco, unos 30 atletas de Santander y Boyacá fueron protagonistas no por ganar una “presea dorada”, sino por denunciar y alzar su voz en contra de su entrenador. Al parecer, fueron víctimas de acoso, violencia psicológica y sexual durante varios años. La impresión que causan estos casos es que los mismos no pasan de ser noticia durante algunos días, para finalizar en un aparato judicial donde los procesos terminan en dilaciones y son archivados.



Según el Ministerio del Deporte, en marzo de 2020 se presentaron 17 denuncias en el país. Sin embargo, las atletas sienten desolación porque en muchas ocasiones no saben cuál es la ruta para llegar a ese lugar seguro, dónde pueden ser escuchadas y protegidas. La realidad es que existen frecuentes historias aberrantes en los rincones más olvidados y vulnerados del país. Por lo anterior, se ve la importancia de acompañar y dar garantías a las mujeres y deportistas para enfrentar un proceso tan doloroso. Necesitan un apoyo que permita dar la confianza suficiente para denunciar a sus agresores.



Es en este punto donde el Gobierno debe tomar las acciones anunciadas. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo que habían activado “el mecanismo articulador nacional y territorial, coordinando acciones con la Fiscalía, para el impulso a la investigación penal, con perspectiva de género”. De igual forma, esperamos que el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, quien solicitó a la Liga de Atletismo de Santander “adelantar los procedimientos disciplinarios internos para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de las deportistas, según la ley”, proceda y no deje morir las afirmaciones y compromisos que están por realizar.



Aún queda mucho camino que recorrer. La mejor conmemoración para la mujer en este día es la unión y sororidad de todas para seguir trabajando por la reivindicación de los derechos, la equidad e igualdad que merecemos y con la que tanto soñamos. Estando más juntas, más fuertes y siendo más mujeres en el deporte.

CAROLINA ROZO VELA

* Embajadora Mujeres del Deporte Líderes de las Américas.