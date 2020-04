Niñez en riesgo por el covid-19

En medio de las preocupaciones generadas por la propagación del covid-19, no podemos ignorar que los derechos de niñas, niños y adolescentes están en riesgo, incluido su derecho a la salud.

Uno de los más evidentes que debemos proteger es el derecho a la educación, pero también a la alimentación y al juego, por enunciar algunos. Pero un tema crítico ahora tiene que ver con sus emociones; en últimas, con su salud mental.



En esta incertidumbre en la que día a día tratamos de entender las consecuencias para el país, para las ciudades, para las instituciones y para las mismas familias, es probable que no nos quede tiempo para compartir con nuestras niñas, niños y adolescentes, para expresarles cariño y tranquilidad, para jugar y conversar. Y, aunque puede que para algunos esto se esté manejando y cuenten con apoyos, no lo es para la mayoría de menores de 18 años. Es en estos momentos cuando las brechas de inequidad evidencian sus duras realidades.



Para los adultos, esta situación es totalmente desconcertante, pero es peor aún para quienes están en pleno proceso de desarrollo; recordemos que dependen de nosotros, que nos necesitan y que para ellos, socializar es fundamental.



Y ahora que nos ven preocupados por la situación económica, pendientes de las noticias, y que oyen nuestras conversaciones difíciles, en muchos casos sin esperanza, ¿cómo estarán su mente y su corazón frente a esto?



Por un momento pongámonos en los zapatos de una niña de 8 años: ¿qué estará sintiendo cuando le decimos que no puede volver a ver a su abuela (su cuidadora por excelencia) o que la podría infectar con el virus? Se están enfrentando muy de cerca con la realidad de la muerte, en su mente está ahora la preocupación de qué les pasaría si mueren sus cuidadores o sus padres. Un tema muy difícil de abordar, no sabemos cómo hacerlo y necesitamos ayuda.



Aunque nos esforcemos para que no les falten los alimentos, actividades relacionadas con el aprendizaje, las tareas de casa y el juego, debemos ir más allá como sociedad, y esto significa que pongamos a la niñez y a la adolescencia en el centro, tal como lo dice nuestra Constitución (artículo 44).



Esto ahora significa, por ejemplo, que cuando hable el Presidente, se dirija también a ellos (como lo hizo el presidente canadiense en su alocución); que cuando se emitan noticias, tengan en cuenta que hay niñas y niños escuchándolos; que la programación de TV los privilegie a ellos, así como su derecho a la educación y al sano entretenimiento (tal como lo está haciendo Señal Colombia).



Que las donaciones privilegien su salud, no la deterioren con bebidas azucaradas y comida chatarra, etc.



En este momento todos estamos llamados a asegurar que nuestras hijas e hijos, los del vecino y todas las niñas, niños y adolescentes estén bien, y que a ninguno se le vulnere ningún derecho.



Queremos generar una conversación nacional a través de #ConectadosParaCuidarnos que nos ayude a los adultos a entender de qué manera podemos hablar con nuestras hijas e hijos sobre la salud, la vida, las emociones y, también, sobre la enfermedad y la muerte, para entender cómo dar esperanza y apoyo emocional, cómo abordar la educación en casa, cómo solidarizarnos con las demás familias que la están pasando peor y cómo buscar respuestas a las preguntas que surgen cada día en medio de la compleja realidad que nos ha tocado vivir.



Carolina Piñeros Ospina

@RedPaPaz @CaroPineros