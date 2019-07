¿Cómo se les ocurre presionar?

En días pasados hemos recibido críticas por la forma como Red PaPaz ha participado en la conversación pública sobre la #LeyComidaChatarra. Estas intervenciones en el debate público las hemos hecho como ciudadanos activos que buscan proteger derechos fundamentales y prevalentes de niñas, niños y adolescentes, y en ejercicio de nuestro derecho a participar en las regulaciones que nos competen como consumidores (arts. 44 y 78 de la CP).

Es nuestro deber abogar por iniciativas que representen un avance en la adopción de medidas de salud pública para favorecer la alimentación saludable de nuestros hijos, y privilegiar el consumo de alimentos reales y autóctonos. También es nuestra responsabilidad pronunciarnos cuando dichas iniciativas están en peligro de perderse o de ser alteradas en contravía de la evidencia y las necesidades de los colombianos. Por eso, ante el hundimiento de la #LeyComidaChatarra en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que tenía como eje central el etiquetado frontal de advertencia en los productos ultraprocesados, era indispensable actuar. Quedarnos callados y permanecer impasibles mientras la industria amplifica su mensaje desde el podio del Congreso y sataniza la acción de las organizaciones de la sociedad civil estaría en contravía de la protección de los derechos prevalentes de niñas, niños y adolescentes, y de un diálogo público ecuánime.



El país, al contrario, debe alegrarse de contar con una sociedad civil fortalecida que, en el caso de Red PaPaz, firma todas sus acciones y llega a diferentes escenarios, potenciando la voz autorizada de madres, padres, cuidadores y educadores. Acciones que financia con recursos propios y de organizaciones nacionales e internacionales libres de conflicto de intereses con la industria alimentaria, comprometidas con la salud pública y los derechos prevalentes de la infancia y la adolescencia.

Para Red PaPaz, la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas no debe ser la que defina ni el obstáculo en la adopción de las urgentes políticas de salud pública que requiere el país, específicamente en la alimentación y nutrición adecuada.

En palabras de Soledad Barruti: “Que no haya información importante y clara al frente de estos productos alimenticios no es casual. Detrás de los rótulos hay una historia turbia en la cual los intereses de las corporaciones se abrazan a los de legisladores que postergan o tergiversan leyes en buena parte de América Latina”. Por eso, el Congreso y el Gobierno no deben permitir que el zorro cuide las gallinas. Para Carlos Monteiro, investigador de la Universidad de São Paulo: “De un lado está la industria que ofrece sustitutos alimentarios y del otro, un movimiento en defensa de la comida de verdad. Esta es una de las cruzadas vitales de nuestro tiempo”.



Invitamos al Gobierno y a los legisladores a reconocer la legitimidad de las acciones de sociedad civil y felicitar a quienes desde allí participan, para adoptar con sentido de urgencia las políticas de salud pública que requiere el país y anteponer los derechos de la población a los intereses particulares de la industria alimentaria. Entendemos los retos que esto impone, pero hay que dar los primeros pasos.



* Directora ejecutiva de Red PaPaz

