La nueva normalidad al alcance de los niños, niñas y adolescentes

Es ahora cuando todos los esfuerzos sociales, pero de manera especial los de nuestros gobernantes, deben poner en primer plano la protección integral de la población menor de 18 años, y entre ellos, de los más vulnerables.

Cuando el país se despierta hacia una nueva normalidad para ir retomando actividades económicas, debe, con la mayor celeridad y responsabilidad, atender a los centros de desarrollo infantil, a madres comunitarias, a hogares sustitutos, a docentes, a instituciones educativas y a todos aquellos que acompañan la crianza, el cuidado y la educación infantil y adolescente. Para que todos ellos construyan protocolos y rutinas deben contar con lo necesario, y así abrirán sus puertas pronto y de manera segura.



Sin embargo, la realidad es que cada día hay más padres y madres que se reintegran a sus responsabilidades laborales fuera de casa, muchos de ellos con poca posibilidad de asegurar el cuidado, la alimentación y el acompañamiento educativo que necesitan sus hijos. Además de los enormes riesgos asociados a la deserción escolar, violencia y malnutrición que ya viven muchos.



Está en juego la salud física y mental de la población, cuyos derechos por mandato constitucional deben prevalecer sobre los derechos de todos los demás; estamos determinando para ellos un no futuro, por eso, ahora o ponemos en primera línea su bienestar y educación o los encaminamos hacia la pobreza, violencia y enfermedad; y a Colombia, hacia una mayor inequidad.



Cuántos años le tomó al país ampliar la cobertura educativa para garantizar que la gran mayoría de niñas y niños estuvieran escolarizados y luego buscar la meta de Jornada Completa para lograr una mayor permanencia en la escuela con la provisión de alimentación, de la que muchos de ellos carecían en su casa. Hoy sabemos que cada día que pasa, las escuelas pierden a más alumnos, y quién sabe cuánto tardaremos en volver a traerlos.



Y si hablamos de la violencia, hasta ahora hemos visto la punta de iceberg, el entorno escolar para muchos es (era) su entorno protector. Retrocedemos en salud mental y física, en vacunación, por dar un ejemplo, mientras aumentan la malnutrición y embarazo adolescente.



El Gobierno debe destinar, de manera prevalente, los recursos públicos necesarios para la segura y pronta apertura de los servicios de educación y de cuidado infantil. Pedimos un apoyo decidido a los educadores del país para auditar el buen uso de esos recursos; cuenten con Red PaPaz y con las organizaciones de la sociedad civil para alzar la voz ante la no entrega o el mal uso de esos recursos.



Entre lo que hay que proveer se debe tener en cuenta que hay docentes que por su edad o comorbilidades no podrán regresar a atender su labor pedagógica y habrá que contratar reemplazos. El Gobierno con estas medidas ayudará a construir la confianza y tranquilidad para que las cabezas de familia con hijos en edad preescolar y escolar puedan dedicarse a su trabajo, como lo demanda ahora el país.



En la nueva normalidad aumenta el clamor “por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de cada niña, niño y adolescente”.



Carolina Piñeros Ospina

Directora ejecutiva de Red PaPaz