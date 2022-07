Un café cargado de culpa

Dijo alguien que, aunque no se puede comprar la felicidad, se puede comprar café, que está bastante cerca. De todas las formas que existen de comer en establecimientos fuera del hogar, como lo llama el DANE, ninguna me gusta tanto como tomar un café. Un tinto bien caliente, o mezclado con la leche espumosa servida en forma de arbolito, me hace increíblemente feliz. Sin embargo, siempre me abruma la cantidad espantosa de basura que genera un inocente tinto.



A los humanos nos encanta estar en sitios como los cafés, donde hay otros seres como nosotros. El ser humano es un ser social. Ser comunicador o comunicadora social, como yo, pasa por entenderlo muy bien. Social no significa chismoso o dicharachero, social significa que nos comportamos un poco como las hormigas. Bien lo sabe cualquier dueño de panadería cuando encuentra una hormiga que la hormiguita nunca está sola, si hay una es porque hay varias. Algo así somos nosotros.



Ser sociales es tremendamente útil para el capitalismo, para el sistema económico en el que vivimos, por eso cada vez más gente vive en las ciudades y menos en el campo.



En Colombia, en 1960, cerca del 50% de la gente vivía en el campo. Ese porcentaje está cada vez más cerca al 20% según el último censo. Las ciudades son el escenario perfecto para dos efectos: uno, socializar y estar cerca; dos, comprar y vender.



Poco interés tengo en entrar en una crítica trasnochada y ante todo inútil al capitalismo, pero lo cierto es que las oportunidades para la gente en el capitalismo siempre pasan por la conquista de nuevos mercados, y las ciudades son ideales para eso.



El capitalismo come de todo, crece y crece, y lo que encuentra se lo traga, no le importa ninguna ideología ni intención. La generación de trabajo y capital está basada en su crecimiento desmedido. No por nada, hasta en las tiendas de Walmart en Estados Unidos se han vendido camisetas con el símbolo comunista de la hoz y el martillo, y en Amazon se encuentran decenas de productos del Che Guevara. Todo lo que se pueda producir a mayor escala implica más trabajo para la gente, más capital, más riqueza.



Antes los cafés funcionaban como el famoso Café Pasaje en el centro de Bogotá, allí el cliente recibía su tinto en un pocillo de loza que se usaba una y otra vez, pero solo se vendía lo que se consumía en el sitio. Eso cambió por completo con la llegada de todos los materiales que hacían posible transportar la bebida.



El cambio en las ventas tuvo que ser tremendo cuando llegaron los materiales que permitieron que la gente se llevara su café, incluyendo estas charolas de cartón que arreglan el problema de cargar varios al tiempo. Y eso antes de la pandemia, pues con seguridad esto aumentó cuando muchos negocios se percataron de los nuevos ingresos que podrían recibir si, además, no solo vendían a quienes presencialmente llegaran a su local, sino que podían cubrir gran cantidad de domicilios por aplicaciones.



Sobre ese progreso económico no tendría yo nada malo que decir, excepto porque cada vez que me tomo un café o algo para llevar, me siento abrumada con la cantidad de basura que estoy generando. Una sola persona tomando un tinto significa un vaso de cartón o de plástico, un mezclador, que en muchos casos sigue siendo de plástico, una bolsa de azúcar y, a veces, la tapa del vaso.



No es realista pensar que el capitalismo voraz del que hablé arriba se va a echar para atrás, preocupado por los materiales que está usando para vender más, realista sería producir materiales que evitaran que todo eso fuera basura, que esos materiales jamás se volvieran a usar.

