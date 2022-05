Todo listo para Colombia 4.0

Estamos próximos a realizar una nueva versión de Colombia 4.0, la cumbre de las Industrias Creativas Digitales y TI más importante del país, que reunirá en un solo espacio a más de 140 conferencistas, quienes presentarán las últimas novedades del sector.



(También le puede interesar: Colombia, una estrella en ascenso)

Es así como entre el 5 y el 7 de mayo, Bogotá será la sede de la décimo segunda versión de este importante evento, que organiza el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y que tiene como objetivo contribuir a la consolidación de esta industria, que es clave en el fortalecimiento de la economía.



Este es un encuentro, que durante sus 11 ediciones se ha consolidado como una de las cumbres más importantes de este tipo en la región, ha contado con la participación de aproximadamente 1.184.000 personas y ha congregado más de 1.900 expertos.



Luego del éxito de la versión 2021, realizada en Barranquilla y Ocaña (Norte de Santander), nos satisface presentar la edición número 12 en la capital colombiana, con la que esperamos llegar a más de 500 mil personas, quienes podrán asistir de manera presencial y virtual.



Esta será una actividad para todos los colombianos, sean expertos o no expertos, quienes podrán ingresar de forma gratuita al centro de eventos de Corferias, en donde se realizará el evento, con previo registro en el enlace: https://registro.col40.co/



El evento girará en torno nueve ejes temáticos en la que los asistentes podrán conocer los últimos avances en: Innovación 4.0, Gobierno digital, Habilidades digitales, Emprendimiento, Fintech, Animación, Videojuegos, Media y SosTECnibilidad. Además, contaremos con espacios de Networking para establecer relaciones entre diferentes actores de la industria, muestras comerciales y una agenda académica.



Le apostamos a un evento que fortalezca la industria, por lo que sumamos esfuerzos y con una alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Bogotá, hicimos posible la visita del ícono de tecnología Steve Wozniak, el cofundador de Apple, fundador de Silicon Valley Comic Con (Silicon) y Cloud9. Este speaker ayudó a moldear la industria de las computadoras personales con la popular Macintosh, que aportó a la revolución tecnológica del mundo.



Es Doctor Honoris Causa de Ciencias por la Universidad estatal de Carolina del Norte por su contribución en el campo de los computadores personales y es Doctor Honoris Causa de Ingeniería en la Universidad de Kettering, en Flint de Michigan.



También contaremos con Silvina Moschini, cofundadora de ‘SheWorks’ y reconocida como la primera mujer latinoamericana en llevar a la empresa ‘Transparent Business’ a la condición de ‘Unicornio’.



En el track de animación contaremos con directores de arte, animadores, CEOS y productores de los principales estudios de cine y plataformas digitales del mundo.



En este grupo se destaca Andrea Fernández, directora de arte de ‘The Cupheadshow’; así como Juan Pablo Sans, quien ha trabajado como animador en importantes producciones, entre ellas el largometraje ‘Rise of the Guardians’ y ‘The bad guys’.



Además de Patrick Osborne, reconocido animador, guionista y director de cine estadounidense, ganador del premio Óscar al mejor cortometraje de animación por su película ‘Feast’ en 2014.



También tendremos a Joshua Beveridge, quien fue director de animación y jefe de animaciones de personajes de la película ganadora del Óscar, ‘Spiderman: Into the Spider-Verse’ y quien también ha participado en producciones como ‘Hotel Transylvania 2’, ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Soy leyenda’ y en una de las zagas de ‘Las Crónicas de Narnia’. También destacaremos la animación que nos contagió con su voz y sus mensajes ambientales de El Frailejón Ernesto Pérez.



Así mismo, en el track de videojuegos contaremos con Alejandro Narváez, de Mad Droids, quien hablará sobre el metaverso; y Jorge Suárez, ‘general manager’ de Amber México.



En conclusión, será un encuentro imperdible, a través del cual, el gobierno del presidente Iván Duque, nos demuestra su compromiso con las industrias creativas digitales nacionales, que se han posicionado como un importante generador de empleo, motor de crecimiento y desarrollo económico. Por ello, invitamos a todos los colombianos a participar de la experiencia Colombia 4.0 – 2022.

CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS

(Lea todas las columnas de Carmen Ligia Valderrama Rojas en EL TIEMPO, aquí)