El cristianismo ante la crisis social del país

En Colombia a 2020, el 78,5 por ciento de la población aún era cristiana, según datos del estudio sobre diversidad religiosa y participación política de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Universidad Nacional de Colombia. Ya sea porque forman parte o se identifican —aunque sea solo por tradición— con el catolicismo (51 por ciento) o porque pertenecen a alguna congregación protestante (27,5 por ciento). Pero más allá de las cifras estadísticas sobre afiliación religiosa, es evidente que la cultura del país destila elementos religiosos, lo que no es claro es que las apuestas y propuestas del cristianismo hagan parte de su identidad. Ni la del país ni la de muchos de esos que se consideran creyentes, en especial sus líderes, que por estos días han cumplido un papel pálido, por no decir vergonzoso. Todo indica que nuestro cristianismo no le resulta muy útil a Colombia.



Llamar ‘crisis social’ a lo que está pasando a lo largo y ancho del territorio nacional tiene el riesgo propio de todas las abstracciones, que es reducir a un concepto lo que en la realidad son rostros, voces, miradas y angustias reales que se convierten en manifestación y protesta. Llamar ‘cristianismo’ a lo que algunos creyentes hacen religiosamente cada día o cada semana supone otra abstracción peligrosa, porque cualquiera que sea su culto, su doctrina o su estructura, solo su práctica concreta del amor al prójimo en la vida cotidiana puede considerarse auténtico cristianismo.



Pero entonces: ¿qué sería el amor al prójimo en medio de las marchas, las manifestaciones, las protestas, la represión, los abusos de autoridad, los homicidios en el marco del Paro Nacional, los crímenes sexuales, el vandalismo, los bloqueos, la multiplicación de las razones para el descontento y la inexplicable operación del Gobierno Nacional? ¿Es algo tan simple como esos comunicados escuetos e inconsecuentes de la Conferencia Episcopal que invitan a lo obvio, o esos sermones de pastores que por una frase de la carta a los romanos eligen esa postura que no es postura de no apoyar ni condenar las marchas, pero sí advertir que a la autoridad hay que obedecerla sin excepción alguna? ¿Es el cristianismo ese insípido paliativo del malestar social que nos transmitieron los líderes de las iglesias tras la reunión con el presidente Iván Duque?



El término cristianismo viene del título griego Christós, que a su vez traducía el hebreo Mashiah, una palabra referida a la antigua tradición de ungir con aceite a una persona como signo de fortaleza y protección para cumplir una misión. Pronto el ‘Ungido’ (el Mesías, el Cristo) pasó a ser el título de aquel que sería la respuesta de dios a los clamores y angustias de su pueblo. Los cristianos, en términos simples, somos los que vemos en Jesús de Nazaret esa respuesta.



Jesús de Nazaret era un israelita, judío, heredero de la tradición de Abraham, de Moisés, de Elías y los profetas. Pero era un israelita raro. Distante de los rituales, de las múltiples prescripciones morales de su religión, y de las razones para la distancia con distintos grupos de personas, era un hombre convencido de que dios quería cambiarlo todo y que eso empezaba ahora mismo, con hombres y mujeres simples que estuvieran dispuestos a sentirse y saberse hijos e hijas plenos en dignidad y capaces de amar a todos y perdonarlo todo. Gentes que cuestionaran el poder con su opción por el servicio. Esos cuestionamientos lo llevaron a ser condenado a muerte por el imperio romano. El Nuevo Testamento tiene implicaciones políticas y sociales por donde se le mire.



Nada de eso era un invento suyo, todo estaba allí, a la base de las viejas escrituras, en esa historia de un dios obsesionado con los pobres, con las viudas y huérfanos, con los migrantes. Un dios que estaba determinado a que entre los seres humanos desapareciera la esclavitud y que todos heredaran una porción de tierra que nadie pudiera quitarles. La Alianza de ese dios con ese pueblo de fugitivos y pastores era una invitación a que ordenaran su vida personal y social de modo que nadie fuera despojado de oportunidades para vivir en paz. El Antiguo Testamento tiene enseñanzas sobre ese tipo de justicia y esos derechos por donde se le mire.



Jesús tomó esa religión de preceptos y rituales y la convirtió en una fiesta de fraternidad y compromiso real, en la que es posible curar las heridas y reconciliarse con los adversarios, en la que el amor a los enemigos no es una metáfora y la otra mejilla es una afirmación de la propia libertad. Quien reconozca en él al Cristo tendría que sumergirse con actitudes como las suyas en la realidad de los sufrientes, en el hambre y la sed de justicia, que es, hoy como ayer, causa de felicidad; en la reivindicación de lo marginado, de lo excluido, de modo que desde las personas concretas y sus causas para exigir cambios, no desde los análisis eclesiásticos con oraciones que invitan a aceptar devotamente que todo quede igual, le hagamos preguntas incómodas al poder, le hagamos propuestas sublimes a la sociedad y le ofrezcamos consuelo a todo dolor, mientras juramos, como el crucificado que es nuestro Señor y Mesías, que daremos la vida hasta poder decir que nada nos queda por hacer, que hemos terminado.



Carlos Vargas

Católico. Educador, escritor y periodista.