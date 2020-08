Los niños en la guerra

Hace apenas tres meses salió de la cárcel Thomas Lubanga, líder de una guerrilla denominada Unión de Patriotas Congoleños, condenado en 2006 por la Corte Penal Internacional a 14 años de prisión por haber cometido crímenes de guerra, principalmente el reclutamiento de niños de entre 8 y 15 años de edad para convertirlos en combatientes. El director ejecutivo de Unicef del momento en el que se dictó la sentencia, Anthony Lake, afirmó que esa condena enviaba un mensaje claro a todos los grupos armados que esclavizan y maltratan a los niños: la impunidad no será tolerada.

La humanidad perdona muchos crímenes, pero no aquellos que son cometidos contra los menores. Eso lo tienen muy claro los miembros de las antiguas guerrillas de las Farc, algunos de ellos hoy en el Congreso nacional. La senadora del partido Farc que fue elegida recientemente segunda vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo Silva, conocida como Sandra Ramírez, afirmó que esa guerrilla nunca tuvo una política de reclutamiento de menores. Esa declaración ha sido ampliamente cuestionada, incluso por José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, quien calificó las declaraciones de Ramírez como un grave error y una gran mentira, y aseguró que las Farc deben abandonar ese falso e insostenible relato.



Tiene razón Vivanco. Mientras las Farc no confiesen toda la verdad sobre sus crímenes, nunca tendremos una paz consolidada ni tampoco justicia, y mucho menos la reparación adecuada. Probablemente, el reclutamiento de menores no estuvo escrito en las políticas de esa guerrilla, pero era una práctica permanente. En septiembre de 2015, un tribunal de Bucaramanga condenó a Timochenko por reclutamiento de niños. También están condenados Iván Márquez, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. La Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas da cuenta de al menos 9.000 menores víctimas de ese delito.



No es una culpa fácil de confesar por parte de los anteriores miembros de la guerrilla de las Farc, por cuanto el reclutamiento de menores es considerado un delito que no podrá ser amnistiado. Los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra ordenan que los menores de 15 años deben ser excluidos de participar directamente en hostilidades. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a tomar todas las medidas necesarias para evitar el reclutamiento de menores. Esa prohibición ha sido reconocida bajo el Derecho Internacional Consuetudinario, contemplada en el artículo octavo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que hace referencia a los crímenes de guerra.



No en vano los miembros de las antiguas Farc insisten contra viento y marea en que nunca reclutaron menores, aunque con ello condenen al país a no conocer la verdad sobre lo sucedido luego de medio siglo de conflicto armado.



Carlos Sierra Galindo

Presidente de la Federación Verdad Colombia