La rebelión guiada de las masas

La situación actual de violencia disfrazada de protesta en nuestro país nos indica a gritos que estamos atravesando una pista de patinaje social donde cualquiera puede resbalar corriendo el riesgo de no levantarse.

Han transcurrido varias semanas de agitación en las que hemos apreciado una escalada terrorista nunca antes vista. Bloqueos largos de carreteras y vías urbanas; ataques criminales a la Fuerza Pública; asaltos y saqueos de establecimientos comerciales y edificios de administración institucional; percepción de indefensión y secuestro victimizando a la comunidad; fuerte interrupción del ritmo económico del país, incluso en el ámbito deportivo, con las consecuencias desastrosas que en la estabilidad financiera, credibilidad y posición internacional se producen.



¿Qué lectura de la situación puede hacer un ciudadano común y corriente preocupado por el presente y futuro de su nación en medio de esta mala copia de la primavera de mayo francesa?



La inevitable respuesta hay que dividirla necesariamente en factores de características variopintas para obtener una ecuación que equilibre el pensamiento, aunque algunos quieren entender solo las variables de su mejor conveniencia ideológica. No voy a referirme a la pandemia, que es una patología fuera de nuestro control personal y cuyos efectos no son responsabilidad de nadie.



El primer factor es la debilidad y desarticulación del Estado para superar rápidamente la situación oscura que se genera.



Hasta ahora nos dimos cuenta de que algunas administraciones locales van en contravía de las decisiones del Gobierno central, destruyendo los delicados vasos comunicantes del orden público. No existió antes una estrategia práctica política, social ni de inteligencia para prevenir la violencia. Todo es curativo, nada preventivo. Y peor aún cuando se le dieron fósforos y gasolina al pirómano como fueron los proyectos de reforma tributaria y la reforma de la salud, buenos tal vez en su concepción, pero inoportunos en su presentación.



El segundo factor u origen de la crisis está en la estrategia de los partidos de izquierda que en Colombia, a pesar de los reiterados intentos de vincularlos a los cauces de la democracia participativa, insisten aunque lo nieguen en aplicar la combinación de todas las formas de lucha y la revolución permanente a través de la siempre anhelada insurrección general para instalar en Colombia una plataforma socialista. Desde que se sentaron a manteles en La Habana para aterrizar suavemente en el modelo político de Colombia, trazado en nuestra Constitución, los objetivos generales y específicos de la izquierda hoy son los mismos que los impulsaban cuando eran grupos armados subversivos que combatían al Estado. El zorro cambia de pelo, pero no de mañas. Si reclutaban sin escrúpulos menores de edad para enfrentar al Estado, hoy utilizan la juventud políticamente desinformada, mezclada como un café con leche con vándalos delincuentes, para desestabilizar el país. Eso es un método muy antiguo. Solo basta con repasar la historia de la Segunda Guerra Mundial en la que los nazis agrupaban estudiantes con delincuentes juveniles o reos en plan de ‘rehabilitación’, para capturar judíos. Los Aliados no se quedaban atrás en esta estrategia de guerra prohibida posteriormente por los protocolos de Ginebra. En ese escenario, el que se protesta se vuelve un hombre-masa que no reflexiona, sino que simplemente actúa. Esos inconformes que en una protesta se vuelven hombres-masa no deben ni pueden dirigir su propia existencia, necesitan líderes descalificados intelectualmente, o “individuos sin calidad”, como los llamó Ortega y Gasset, para convertir con la aceleración la masa en fuerza. Ya lo había enunciado Isaac Newton en su segunda ley del movimiento.



El tercer factor que claramente se identifica es la ausencia de organización social para enfrentar la violencia premeditada y sistémica. No estamos educados como comunidad para articular con la Fuerza Pública en caso de agresión violenta y mucho menos como sociedad contrainsurgente.



No me refiero a ser integrante del Esmad de un día para otro, sino ser la voz colectiva que sale multitudinariamente a marchar pacíficamente a rechazar a los agresores organizados y a defender nuestro modelo de vida abruptamente alterado a través de los medios sociales de comunicación.



Finalmente, y como lección aprendida, estamos a un año de elecciones presidenciales y ya probamos el dulce. El voto será siempre la mejor arma para castigar democráticamente a los dirigentes políticos que en punible ayuntamiento con la delincuencia quieren volver oscuro el sol radiante de nuestra nación.



Carlos Julio Bonett Locarno