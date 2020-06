Cooperación militar internacional, no tránsito de tropas

El martes llegaron al país 53 integrantes de la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad del Comando Sur de Estados Unidos, con el objetivo de asesorar a Colombia en la lucha contra las drogas.



Llegaron para asesorar, dentro de las unidades militares, a los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjunta Omega, Vulcano, Hércules y a la Brigada contra el Narcotráfico.

Algunos sectores han querido afirmar que se trata de un tránsito de tropas extranjeras por nuestro territorio y citan una norma constitucional que existe desde 1821, para enmarcar esta acción, cuando en verdad se trata de una misión de cooperación militar internacional, técnica y consultiva, reglada por normas de naturaleza multilateral, bilateral, y por la misma Constitución colombiana.



Y se dice, también, en esas mismas fuentes políticas que el gobierno del presidente Iván Duque habría violado la Carta al no haber pedido autorización al Senado para el tránsito de tropas por el territorio, lo cual no ocurre en este caso.



Claro que en la Carta está el Artículo 173 que reza que es competencia del Senado de la República “permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Pero, repito, este no es ese caso.



Sucesivos gobiernos colombianos, desde hace décadas, han recibido misiones militares de cooperación técnica de Estados Unidos como la que hoy se encuentra en nuestro país, teniendo como soporte jurídico normas de naturaleza multilateral y bilateral, así como la misma Constitución de 1991.



Desde el punto de vista bilateral, tenemos acuerdos que nos permiten la asesoría de esta misión estadounidense hoy en Colombia: El acuerdo entre ambos países de 1952, cuyo propósito es acceder al Programa de Asistencia en Seguridad de Estados Unidos; el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afines, que es un marco para la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo; y el acuerdo de 1974, relativo a misiones militares, es decir, al caso que hoy nos ocupa, en el que se permiten estas misiones de carácter técnico y consultivo para nuestras Fuerzas Armadas.



Entre los instrumentos de naturaleza multilateral está la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tiene como propósito promover la cooperación internacional para combatir estructuras criminales como las narcotraficantes, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Todos ellos, instrumentos de cooperación internacional, que es una de las armas más eficaces para luchar contra el crimen transnacional.



Y está nuestra Constitución, la de 1991, que prescribe en su artículo 9 que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del Derecho Internacional aceptados por Colombia.



Algunos han dicho que esta cooperación internacional viola la soberanía. Nada más lejos de la verdad. Este acuerdo es un desarrollo y una expresión de esa soberanía, de la capacidad que tienen el Estado, y el Presidente de la República como su máximo exponente, investido con la cláusula general de competencia en materia de relaciones internacionales para comprometerse con otros Estados.



A nuestro país le costó muchos años –décadas–, y muchas vidas perdidas, que la comunidad internacional aceptara el principio de responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas, y gracias a este empeño, este principio es hoy una realidad en el mundo.



De eso se trata, de la cooperación internacional contra el crimen global. Que en nuestro caso es la cooperación militar internacional, técnica y consultiva, para que los Estados Mayores de las Fuerzas de Tarea Conjuntas y de la Brigada contra el Narcotráfico hagan las cosas mejor contra las estructuras criminales dedicadas al sucio negocio de las drogas ilícitas.



El gobierno del presidente Duque y yo, como su ministro de Defensa, estamos seguros de estar sometidos a la legalidad en esta decisión y seguiremos dispuestos a dar todas estas explicaciones dondequiera que sean requeridas.



CARLOS HOLMES TRUJILLO

Ministro de Defensa