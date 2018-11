Una tierra envenenada

Como mi amigo Afufado se cree escritor, huye anualmente a otro país, atravesando el mar de los Sargazos, con la disculpa de que en aislamiento le es más fácil sacar de su pluma palabras, frases, párrafos y páginas enteras que conformarán un texto coherente. También cree que estas fugas de Colombia sirven para volver saneado a la realidad de lo cotidiano y de las malas noticias. Ha estado dos meses fuera.

Pero, en el mundo globalizado en que vivimos, las huidas son placebos que no curan ni aunque el paciente les ponga fe. En las últimas semanas, Afufado estuvo en Barcelona. Allí encontró la gran tensión de los independentistas frente a los que quieren mantenerse en España. Las versiones, explicaciones y justificaciones de los dos bandos son distorsionadas, manipuladas, sin que se logre una solución para Cataluña.



Además, Afufado encontró similitudes entre España y nuestro país. Hay concentración de la riqueza, bolsas irredimibles de pobreza, políticas sucias para cautivar electores con el fin de llegar al poder, deficientes niveles de educación y dificultades en los servicios de salud; el uso de ‘puertas giratorias’ para transitar entre lo público y lo privado, medios de comunicación ciegos o torpes o mal preparados o parcializados o al servicio de intereses particulares por encima del bien público, corrupción generalizada y una lucha hipócrita para mantener la separación e independencia de poderes del Estado.



Ahora que Afufado ha vuelto al país, cree que todo sigue igual, aunque algunas cosas se han agravado en corto tiempo. Lo que parecía exagerado es ahora evidente. Duque no es persona apta para la presidencia. Sus partidarios lo critican. Tiene una visión corta del Estado. Con las reuniones comunales solo trata de los problemas micro, que competen a alcaldes y gobernadores. Se enreda en decisiones y hace propuestas de las que se arrepiente. Lo queman. El Gobierno está desarticulado. Duque sufre del principio de que ‘es peor no tener pasado que no tener futuro’. Su pasado es Uribe, y así lo demuestra.



Recientemente, Uribe y su bancada han hecho operaciones que parecen de salvamento, pero se diría que son para reprimirlo y encarrilarlo. Sé de un ministro, pueden ser varios, que, cuando le piden que hable con el Presidente, dice: “¿Con cuál de los dos?”. Uribe emerge como lo que todos sabíamos, ahora sí, sin miramientos, sin máscara, sin disimulos. Tiene el mando y goza con ello. Duque, que no tiene pasado, se ha quedado sin futuro propio.



Pero, si esto es claro y evidente, resulta realmente incomprensible el affaire Pizano. Ha escandalizado al mundo. En Barcelona tampoco lo entendían: que un abogado de una empresa privada no atienda las observaciones del auditor del proyecto, el ingeniero Pizano; que ese abogado sea ahora Fiscal General de la Nación y que como tal le abrió investigación a Pizano, que había denunciado cosas raras; que Pizano y su hijo murieran en condiciones extrañas, y que las autoridades, tanto Medicina Legal como la Fiscalía, hayan operado de manera tan chambona.



No se entiende que la Fiscalía, en tiempo fuera de lo procedimental, se lleve discos duros, tabletas y teléfonos. Tan raras actuaciones han sido reprochadas por un juez y por la Procuraduría. La gente del común no comprende las solicitudes de nombrar un fiscal ad hoc. Menos cuando el mismo Fiscal lo pide.



Un fiscal ad hoc es una bonita figura jurídica. Es legal. Pero no es convincente. El que nombren tendrá que utilizar los recursos de la institución, dirigida, en lo general aunque no en lo particular del caso, por un presunto sospechoso. Lo único aceptable es que renuncie el Fiscal General de la Nación. O nadie entenderá.