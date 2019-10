Un gobierno de contexto

No fue un simple error ante su público local o dar un dato equivocado y demagógico ante esta nación o hablar con la simple torpeza a la que ya nos hemos ido acostumbrando o resignando. No. Ahora, nuestro Presidente hizo el ridículo ante lo que J. C. Turbay, de manera poética y simbólica, llamaba “el concierto de las naciones”. Esta vez, el presidente Duque no se fue por las nubes, hizo el oso ante el pleno de las Naciones Unidas. Es verdad que las noticias presentaban una rala concurrencia, pero lo que allí se dice queda registrado y tiene resonancia. Ya lo sabe todo el mundo. Duque presentó un informe viciado, mal preparado, mal presentado, con fotografías falsas, ya desmentidas, sobre cómo la guerrilla colombiana está protegida en Venezuela.

Nuestro Presidente, nadie lo duda, es el instrumento de Uribe en lo nacional y de Trump en lo internacional. En su ciega ingenuidad, cree que eso lo hará un gran líder político. La triste realidad es que el tiro le sale por la culata. La gente no es tan tonta. Lo que resulta terrible es que sus acciones impensadas traen terribles consecuencias para sus propósitos y para los intereses de la democracia. La torpeza de Duque solo favorece a Maduro. Sus errores refuerzan a su enemigo.



De nada ha servido para los intereses de la democracia su intervención, su concierto, en el momento en que quería entrar a la brava en Venezuela con alimentos de la AID. Fue ridículo tender al señor Guaidó un tapete rojo, flanqueado por la guardia presidencial, en medio de un descampado. Tampoco ayudan sus denuncias de guerra en la frontera venezolana ni buscar el descrédito de Maduro con amenazas e insultos. Lo triste es que Maduro no necesita de ayuda para aparecer como el desastre que es.

Él solo lo hace muy bien, se ridiculiza solo y se destruye con sus torpes intervenciones públicas. Hoy es evidente que la ineptitud de Duque lo ayuda a mantenerse en su autoritaria posición.



El documento de nuestro Presidente, en el que aporta falsas fotografías, solo ha ayudado y reforzado a Maduro y ha puesto en ridículo a Colombia. De nada han servido las explicaciones. No sé qué quiere decir que unas fotos falsas sirvan de contexto para explicar una situación que debería ser real. La tontería es tan grande que hace dudar del contenido, del cual ya nadie habla. De poco sirve decir que mandarán más pruebas. Ya todo está empañado por la duda. Maduro, feliz.



Es evidente y terrible que a Duque lo tengan para usarlo, pero solo lo apoyen con tontos mensajes en su favor como el del secretario de la OEA o el del Gobierno de Estados Unidos. A Duque lo están dejando solo o mal rodeado. Poco le ayudan la ambición de la Vicepresidenta, la incapacidad del ministro de Defensa o la insuficiencia del Canciller, únicamente guiados por su propia ambición. Los que le ayudan lo perjudican.



El informe a la ONU fue hecho por militares que ganan batallas con el deseo más que con sus acciones. El Presidente ya ha experimentado errores con el apoyo de sus militares. Debería saber lo probado por la historia: “La inteligencia militar es a la inteligencia lo que la música militar es a la música”.



Este presidente, que duda de la sentencia a Arias y prejuzga de inocente a Uribe, antes de declarar, nos lleva a un país desbaratado donde la economía se estanca, la inseguridad avanza, reinan la demagogia y la corrupción, la desigualdad prevalece, se restringe a periodistas independientes y prevalecen los asesinatos de líderes sociales ante la indiferencia, la inacción y la complicidad.



Ya no sé qué entiende el Presidente por fotografías de contexto, pero lo que sí parece es que su gobierno es el contexto del desastre.