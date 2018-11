No es muy común su uso entre nosotros, pero hay que aprenderse esta palabra y no olvidarla si ya la sabe. Es extraña, pero esclarecedora, es parte de la naturaleza humana. Por turiferario se refiere a la persona que lleva el incienso. No es el que preside el rito, solo lleva el incienso. De por sí es un oficio secundario. Pero, quizás, su función principal es la que está definida como primera acepción en el DRAE, es decir, la persona “que alaba de forma exagerada y generalmente interesada al poderoso”.

Es sorprendente el desprecio popular por este ser. El lenguaje común lo expresa de manera grosera: lambón, lamedor, chupa, sapo, lameculos o zalamero. Aquellos que no están al alcance del poder detestan a los cortesanos. Les molesta e indigna que los usualmente mediocres, quienes ejercen la loa, el besamanos, sean los preferidos de aquellos que mandan. Pero, es miope esa incomprensión que existe sobre el turiferario.



La gente no entiende que es imposible ejercer el poder sin que la autoridad sea elogiada permanentemente. No hay poder sin chupamedias. Es una simbiosis por medio de la cual la autoridad refuerza su sentimiento de confianza y seguridad, y el turiferario busca trepar en la cadena de poder, con la esperanza de ser loado algún día.



Pero, sabemos que no. El poderoso siempre será poderoso o cree que siempre va a serlo, y el pobre y humilde loador, bastante rastrero, por cierto, seguirá arrastrando los pies, jorobado, haciendo favores al príncipe sin lograr superar su mediocridad. Porque su necesidad de loar parte de su mediocridad, no de sus virtudes. Pero en todo esto hay una historia secreta. Cuanto más alaba el turiferario, más despreciable aparece a los ojos del príncipe. Y cuantas más loas hace sin recibir la recompensa, menos estima tendrá por su señor.

Porque, seamos sinceros, el turiferario se siente superior a su dueño. Cree saber más, ser más inteligente, más sagaz. No se ve como un reptil. Piensa que es su estratega, que es su habilidad para mantenerse en su posición para poder subir, escalar, trepar en el futuro. Pero, el loador nunca será gratificado, pues los príncipes premian a los enemigos más que a sus seguidores. Temen al rival, desprecian al amigo.



Finalmente, el incienso es engañoso. Se concentra en el piso mientras se agita el botafumeiro. Intoxica a los de abajo. Pero, el aire viciado por el incienso sube, llega a las alturas del príncipe y lo marea. Lo obnubila, no lo deja pensar con claridad. Solo ve su imagen engrandecida, superior, sobrenatural, por encima de los hombres. Se mira en el falso espejo que muestra la distorsión de sí mismo. La que le ha dado el turiferario, el loador, el chupamedia, el sapo.



Tal como es irreal la imagen que de sí mismo le han creado al señor, también está distorsionada la visión del mundo que lo rodea. Por lo tanto, serán falsas sus interpretaciones, erróneas sus decisiones, equivocadas sus escogencias. Hasta que llegue el fin.



Y así nos toca vivir, con autoridades con pies de barro y seguidores en permanente besamanos. ¿Cómo explicar la arrogancia de políticos tan equivocados por las adoraciones de su séquito? ¿Cómo entender sus abruptas decisiones o su intemperancia? Los príncipes deberían hacer caso a los bufones. En sus burlas está el mensaje escondido: “Usted no es lo que cree, es peor. Se lo digo en broma, pero es en serio”.



La vida debería ser como el cuento de Andersen, donde todos le decían al soberano que su vestido era magnífico hasta que un niño, sin prevenciones ni arribismos, dijo: “El rey está desnudo”. Tal vez los príncipes aparten a sus aduladores y puedan mirarse en el espejo, tal como son. Torpes y barrigones. Será el fin.