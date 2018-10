Torcer la mente

Parece imposible poder pensar libremente. Todo está orientado a manipularnos. La manipulación siempre ha existido. Es cierto que engañar para mandar ha sido instrumento del poder. La manipulación de las mentes obliga a ciertos comportamientos. Pero no quiero escribir sobre la publicidad y la propaganda, herramientas centrales de la sociedad actual. Ya volveré sobre eso. Hoy voy a tratar de algunas manipulaciones insultantes.

Por ejemplo, desde España nos llega una noticia que puede asombrarnos. Pablo Casado es el nuevo, joven e impulsivo dirigente del Partido Popular que remplazó a Rajoy, caído de la presidencia del Gobierno por la moción de censura causada por la corrupción en su partido.



Casado trata de desvirtuar la mente con un estilo clásico. Ahora busca crear terror al decir que las medidas propuestas o tomadas por el socialista Pedro Sánchez hundirán a España como una Venezuela. Además de ese infundio estereotipado, sin imaginación, repetido mil veces por la derecha de cualquier país, Pablo Casado lanza una afirmación que, a nosotros los americanos o los españoles cultos, nos deja boquiabiertos e indignados. Dice: “La hispanidad es el hito más importante del hombre”.

El periódico El País considera que esta afirmación es “ultranacionalista” y “exagerada”. Y afirma que “los historiadores coinciden en que la soflama patriótica del líder del PP solo busca contentar a su electorado sin tener en cuenta lo ocurrido en el pasado”. Manipular para ser elegido. Claro, ¡qué nos van a contar a nosotros! Siempre lo hemos sabido. Los reyes católicos expulsaron de la Península a judíos y árabes y sometieron a la tortura de la Inquisición a todo aquel que se supusiera apóstata o, para decirlo claramente, peligroso para los designios de los poderosos.



No es necesario recordar que muchos de los antepasados de los americanos de hoy sufrieron en la Conquista y la Colonia el exterminio y la destrucción de culturas tan importantes y adelantadas como la inca o la azteca. Y tantas otras que ocupaban el territorio objeto de su conquista y colonización. Que se llevaron el oro y nos dejaron su religión, destruyendo las autóctonas. Impuso la lengua española sin dar espacio al bilingüismo.



Casado pertenece a ese grupo especial de políticos para los que la realidad, la verdad, es despreciable e irrelevante. No es extraño que Casado haya tenido las acusaciones, similares a las que tuvo Cristina Cifuentes, de su partido, quien obtuvo un título de máster en la Universidad Juan Carlos Primero bajo extrañas circunstancias, “de favor”, según se dice. No mostró los certificados pertinentes ni la tesis. En el caso de Casado, el Tribunal Supremo dictaminó que, “a pesar de que había indicios, lo actuado no constituiría un delito”. Lo exculpó, pero mantuvo la duda.



Gran parte de los miembros del Partido Popular tienen esa escuela. Bien sabido es, por las investigaciones hechas a su extesorero Bárcenas, que el partido hacía pagos con dinero obtenido por la corrupción. Fue asombroso oír al expresidente Aznar negarlo todo cuando ya había una sentencia judicial que condenaba al partido. Cosa similar había hecho el expresidente Rajoy estando en funciones.



Ahora, Casado trata de desacreditar el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Le niega su legitimidad y considera catastrófica la financiación de las medidas sociales que se proponen en el próximo presupuesto: aumento del salario mínimo y las pensiones. El PP cree que hay que torcer la realidad, para asustar, para crear pánico y así ganar futuras elecciones. Pero es una estrategia peligrosa con resultados impredecibles.



Afortunadamente, solo una parte de España es así.



CARLOS CASTILLO CARDONA