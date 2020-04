Retorno a la edad oscura

Mi amigo Cerón, hombre de gran corazón, dice que después de tener una vida pulcra, respetuosa de la moral y de la ley, va a terminar sus días con una condena similar a cualquier político corrupto, es decir, a ‘casa por cárcel’. El encierro de estos días lo ha sometido a todo tipo de especulaciones y a fantasmagóricas visiones de un futuro que ninguno de nosotros ve, pero que él predice con febril imaginación.

Yo creo que, como aquel de la triste figura, mi amigo ha leído demasiados libros y visto películas en exceso dentro del género de la utopía y la distopía. Por lo tanto, su mente vuela con las alas que le dan algo de Utopía, un poco de 'Blade Runner' y de 'Mad Max', bastante de F'ahrenheit 451' y de 'Mundo feliz', ni qué decir de '1984' y, como Cerón también es moderno, de 'El quinto elemento'.



Él afirma que el futuro no será como lo conocemos. Será peor. Explica que pronto pasarán estos meses dominados por las paparruchadas desquiciadas de Trump, Bolsonaro y Johnson. También se esfumarán las sandeces superfluas de Duque, en este su último papel, inapropiado, de moderador de TV o de coaching, con que nos machaca todas las tardes.

El transporte será

de tracción animal o humana. La gente tenderá a migrar a

los pueblos de sus orígenes o los de

sus parientes. FACEBOOK

TWITTER

Cerón predice que no llegarán las vacunas ni las medicinas eficaces, tampoco los test eficientes. Según las cosas que él lee y dice que no son noticias falsas, los tratamientos que se están aplicando son contraproducentes. El presunto despiste que percibimos en todo el mundo es real. Como los empresarios y accionistas no corren peligro al mandar a los obreros a los frentes de trabajo, morirán los obreros y empleados después de haber infectado a sus familias, tanto a ancianos como a niños, esposas y demás parientes. No servirá ninguna ‘bioseguridad’, palabreja que han inventado a falta de soluciones reales. La población se reducirá radicalmente, aunque las autoridades no lo reconozcan o no tengan datos o traten de ocultarlo a ultranza. Muertos son muertos. Las ciudades serán las más afectadas por la morbilidad y la muerte. Fallarán todos los intentos de reactivar la economía. La razón sencilla: sin trabajadores no hay economía. Sobrevivirán los accionistas y lo que M. L. Ramírez llama “the back office”. Pero ellos no producen, sin mano de obra ellos vegetan o, más precisamente, son parásitos.



Con los precios a pérdida de la explotación del petróleo, la producción llegará a cero y se anulará la operación de todos los implementos y aparatos, directos o indirectos, que funcionan con ese combustible y sus derivados. El transporte será de tracción animal o humana. La gente tenderá a migrar a los pueblos de sus orígenes o los de sus parientes. Las personas se concentrarán en sus municipios, en sus barrios, sus comunas. De nada servirá, entonces, el intercambio monetario. Solo funcionará el trueque, y eso hará que todos se concentren en producir a pequeña escala, en minifundios, a nivel artesanal. Serán pequeños grupos, dice Cerón con cierto entusiasmo. Pueblos felices con tecnología arcaica, de poco tamaño, baja densidad y muy poca variación de actividades. ¡El regreso a la Edad Media, a los tiempos oscuros!, exclama eufórico.



Pero Cerón sabe que en algún reducto mantendrá un grupo de poder. Los ricos de los ricos. Los que controlarán a los habitantes que no hayan escapado a los drones, la televisión limitada, seguimiento por GPS, las redes sociales, las cámaras de vigilancia, es decir, a todo instrumento de control de personas. Si, será un círculo limitado de poder debido a la limitación de recursos de la época futura. Pero Cerón no tiene duda, sabe que será pequeño, pero cuanto más pequeño, mayores serán la ambición y la capacidad de explotar a la población sojuzgada. ¡SOS!



Carlos Castillo Cardona