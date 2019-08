Gamines de antes y rateros de hoy han usado el raponazo. Es decir, esperar a la víctima para arrancarle lo que lleva encima, correr y evitar la justicia. Quién iba a pensar que ese sería el mecanismo generalizado entre nosotros para despojar al prójimo. Nuestras operaciones de raponazo van desde hechos aparentemente nimios, disfrazados de buena fe, hasta cosas absolutamente graves y destructoras que afectan las bases mismas de la sociedad.

El raponazo lo hemos visto con Egan Bernal, quien, como varios han dicho, se hizo a pulso, con esfuerzo propio y sin apoyo del Estado ni de entes colombianos. Sin embargo, apenas fue evidente su triunfo en el Tour de Francia, muchos clamaron para felicitarlo, aunque implícitamente se hacían partícipes del triunfo. Muchos colombianos, empresas que publicaban anuncios, cadenas radiales, entrevistas, participaron del raponazo al hacer que creyéramos que Bernal era un producto de ellos. El Gobierno primero, al ofrecer condecoraciones, como la Cruz de Boyacá. Se premia a sí mismo condecorando a otro.



Por supuesto que ese raponazo es producto de la lagartería y explotación de un falso nacionalismo que se usa para ocultar los problemas del país. Los raponazos serios son más crueles, como el aterrador exterminio de tantos líderes sociales. Cuando el Presidente, responsable de la tranquilidad del país, sale a la manifestación de protesta por las matanzas, comete raponazo.

Nuestras operaciones de raponazo van desde hechos aparentemente nimios, disfrazados de buena fe, hasta cosas absolutamente graves y destructoras que afectan las bases mismas de la sociedad FACEBOOK

TWITTER

También hay raponazos económicos. Son aquellos que realizan las empresas, los bancos, las compañías de servicios públicos, la Dian, las tesorerías municipales, aprovechándose de su situación de privilegio. La gente tiene que comprar, tiene que monetizar, tiene que usar los servicios domiciliarios; si no paga los impuestos y la valorización, lo multan y persiguen.



La distorsión de la realidad es la forma más extendida del raponazo social. Lo realizan los publicistas con su propaganda engañosa, cuando hacen aparecer maravilloso lo que no lo es. Lo perpetran los medios de comunicación cuando nos dan noticias deformadas, escándalos no probados, defensas de culpables, ocultando lo cierto, manipulando lo ocurrido y concentrándose en lo secundario para esconder lo fundamental. Lo hace el Dane cuando distorsiona cifras. Todos ellos nos rapan la capacidad de discernir.



Los raponazos políticos son estratégicos en el control del poder. El primero de ellos lo hacen los candidatos que prometen lo que no pueden cumplir. El truquito de Macías, que altera el derecho de la oposición a hablar en el Congreso, es un raponazo torpe y mediocre, digo, de él y su partido político. También es un raponazo cuando nos quieren hacer creer que lo que hacen y han hecho es bueno, cuando es malo o insuficiente. El desastre del gobierno de Duque, expresado en las encuestas, no puede ser tergiversado por analistas que se presentan como independientes cuando uno de ellos es cuñado del Presidente, tal como vimos en el noticiero de Caracol del último domingo.



Y qué decir de la arrogante campaña para la alcaldía de Bogotá del señor Miguel Uribe Turbay, que se presenta como salvador en cuatro páginas completas de propaganda en el periódico. Estas propagandas son raponazos, pues no existe la transparencia que nos permita saber quién financia esas campañas. Uno tiene la impresión de que detrás del candidato están los que pagan las campañas para después recoger favores. Favores que estarán por encima del interés de las comunidades.



Todo esto da la impresión de que nuestro mecanismo de éxito está guiado por el raponazo. Como eso de hacernos creer que es lícito cometer una corrupción menor, para evitar una corrupción mayor. ¡Vaya raponazo!