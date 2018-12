Persona y personaje

Marcel, tal vez por ser extranjero o por ser exfuncionario internacional, o quizás sea lo más probable, por ser un poco ‘lagartón’, se mofa de haber conocido a mucha gente. Marcel es lo que los sajones llaman ‘name dropper’, es decir, que no puede echarse una frase sin mencionar a alguien importante que él conoce o pretende conocer. Siente que si no menciona ese tipo de gente, sus argumentos quedan sin peso o, lo que es peor, cree que todas esas menciones le dan prestigio y lustre social.

La cosa se pone grave cuando no solo habla de una persona, sino que tiene que decir que es hijo o hermano o nieto de no sé quién. La cadena de referencias se vuelve insoportable y desata una olimpiada de arribismo, pues todos los que están en la reunión buscan la manera de mostrar que también conocen a esas personas ilustres, son o fueron amigos íntimos de sus familias, conocen sus vicios y virtudes mucho más que los demás contertulios. En esa competencia, no hay medallas de oro ni de plata, solo de bronce, por aquello de “se les ve el cobre”.



Pero, lo que más cansa de los relatos de Marcel no es esa referencia obsesiva de nombres desconocidos para muchos, sino el rosario de menciones y explicaciones sobre la “gente que la gente considera gente importante”. Es decir, su pretendido conocimiento de famosos.



Lo que me resultó interesante de Marcel, que no es mi amigo y apenas me he cruzado con él, no es la cantidad de gente que ha sido amiga o, creo yo, apenas ha visto o estrechado la mano. Creo que el aporte de Marcel consiste en la distinción que hace, entre lo que es el personaje y lo que es la persona. Ya sabemos que en este mundo de hoy la verdad es irrelevante.



Para el mundo cuentan los personajes, es decir, la imagen pública creada por lo que los medios de comunicación difunden, lo que las redes sociales enredan, lo que se dice en los corrillos. Lo escrito en Google. La persona queda oculta en el trasfondo, en la sombra. En parte porque la persona es lo que es cuando está en la intimidad, cuando no hay cámaras, ni micrófonos ni taquígrafos.



Marcel, que simula ser buen tipo a pesar de su arribismo, se empeña en mostrar el contraste entre la imagen del personaje en lo público con el comportamiento de la persona en la intimidad. Dice haber visto a Belisario Betancur como un ser afable, lleno de relatos, triste por la historia; a Julio César Turbay, como un hombre inteligente; a Carlos Lleras Restrepo, como un señor de gran humor y simpatía; a Álvaro Uribe, emocionado cuando era gobernador y las Farc le hablaron de entregar las armas; de la inteligencia, rectitud en las decisiones y capacidad de gobernar en la tormenta de Ernesto Samper; dice haber visto sonreír a César Gaviria, y con cara seria a Andrés Pastrana; a Jorge Enrique Pizano lo recuerda como una persona alegre y despreocupada; y al fiscal Martínez, como alguien triste y preocupado. Dice que Camilo Torres era muy religioso, caritativo y muy gracioso.



Marcel tiene muchas menciones sobre extranjeros, pero en todas contrasta al acartonado personaje con la persona.



Que dijera. Rectificación: nunca les hagan caso a las nemotecnias. En la columna anterior, por elogiar al arquitecto de la obra ‘Fragmentos’, de Doris Salcedo, asocié su nombre a su homónimo, Carlos Granada, un muy interesante pintor de hace un tiempo. Pero, de donde menos se espera… al escribir el nombre del arquitecto, me saltó el de Carlos Rojas, otro pintor de la misma época. Resultado: le pido excusas al excelente arquitecto Carlos Granada, cuya obra reciente merece todo elogio. Me pregunto cuántas veces Marcel habrá confundido un nombre por otro. Por decir Oppenheimer puede decir Alzheimer.



CARLOS CASTILLO CARDONA