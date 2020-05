Mi amigo Juanca tiende a ver los aspectos negativos de la vida sobre los positivos, por más que yo, optimista nato, lo reconvenga pertinazmente para que vea que todo es bello, tal como lo sentimos nosotros desde este retiro forzado por la pandemia. Él no aprecia el esfuerzo colectivo que se está haciendo.

Juanca dice que esta cuarentena nos reúne, pero no nos une. Usualmente, en las familias el padre, después de tomar unos tragos con los amigos llega tarde y borracho del trabajo, sin ganas de hablar, y cae como un fardo en la cama, solo para abrir los ojos al despuntar el día. La mamá vive esclavizada en el trabajo y en las labores domésticas. Los hijos prefieren estar con sus parches, pues en el hogar deben someterse a permanentes críticas y reproches de los mayores. El encierro de ahora ha exacerbado la vida familiar. Se demuestra, dice Juanca, que los ‘seres queridos’ no siempre se quieren tanto. Se han agravado el maltrato y la violencia de género. Las denuncias han subido.



Pero si algo molesta a Juanca es la hipocresía que estos meses han mostrado. No le parece bien que se haga tanta propaganda a “todos juntos”, “Colombia es una sola”, “Unidos venceremos” y toda la sarta de frases que resaltan la solidaridad y la igualdad para convencernos de que todos somos iguales. Cuando siempre, dice él, unos han sido más iguales que otros. Tanto énfasis en igualdad en momentos de crisis viene a confirmar la desigualdad que hemos tenido a través de la historia como la verdadera pandemia. Juanca se ríe del consejo de “guardar la distancia social”, pues en el país siempre se ha impuesto una distancia social inequitativa.

No convencen a Juanca los esfuerzos que pertinazmente hace el Presidente todos los días en televisión, rodeado de funcionarios obsecuentes. Hoy reconocen nuestra pobreza consuetudinaria, que usualmente ignoran. Duque trastabilla con los programas asistenciales, creados por otros gobiernos, aumentando ligeramente su cobertura. En patética hipocresía, se concentra en la reactivación económica, exigida por los gremios, privilegiando la economía formal, de empresas pequeñas, medianas y grandes. Pero no hay medidas de reactivación para la masa informal, que representa el 47 por ciento de los ocupados. Los pobres solo reciben migajas. Veremos, dice Juanca, la atención que se prestará a las exigencias de las grandes empresas, como la extranjera y quebrada Avianca, de escandaloso lloriqueo, que ha abusado con su mal servicio y los precios de los tiquetes.



A Juanca le desesperan muchas cosas: el abuso propagandístico de las expresiones ‘protocolo’, ‘proceso’, ‘sistema’, ‘reinventar’, ‘repensar’, ‘los más vulnerables’ y otros neologismos como ‘bioseguridad’. Odia los eufemismos como ‘abuelito’ o ‘adulto mayor’. No entiende que las mascotas estén por encima de los niños. Detesta el exceso de poder reflejado en escabrosas contrataciones y el manoseo del público con sentimentalismos y falsos nacionalismos. Odia a los que se jactan de dar donaciones pero escatiman el justo pago de impuestos. Le extraña el silencio de los sindicalistas de corbatas en esta crisis. No soporta la traición de la alcaldesa que viola su propia norma cuando merca con su esposa.



Juanca no cree que la gente sea tan tonta como para sucumbir a la babosería presidencial por más contratos destinados a mejorar la imagen, pagados con dineros de paz a empresas de sus amigos y financiadores de campañas presidenciales.



Yo espero, con todo el corazón, al contrario de mi amigo, que esta crisis nos ayude a ser más iguales, más solidarios, más justos y más democráticos. “Otra utopía”, me dice Juanca, “usted ve el vaso medio lleno”.



Carlos Castillo Cardona