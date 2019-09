‘Márquez’ y ‘Noticias Uno’

Ha sido un llanto y crujir de dientes lo que se ha desatado entre los que queremos la paz, por causa de los que retoman las armas después de haber firmado el acuerdo y por la increíble y aterradora decisión de cerrar Noticias Uno. Son, sin duda, los logros más aterradores de la derecha colombiana, cuya cabeza visible es Álvaro Uribe Vélez.

Pero quizás esta sea una oportunidad para reanimar a los millones de ciudadanos que estamos hartos de la guerra, pero todavía esperanzados en que la tranquilidad, la equidad y el desarrollo lleguen a todos. Por ello es necesario que en todos los niveles se actúe y se eduque para la paz, en favor de la vida, de los derechos humanos y de los valores de la democracia. Que se forme un frente político activo por la paz. Que los partidos democráticos actúen conjuntamente para la acción legislativa.



En cada comunidad debe haber un grupo defensor de la paz y protector de los líderes. Ya es hora de que los periodistas se asocien eficientemente, y defiendan su profesión y sus derechos. Y de que se propongan y aprueben leyes para garantizar la independencia y subsistencia de los medios de comunicación. Ante la irracionalidad de las balas y la censura que nos imponen los que quieren dominar a ultranza, nos debemos oponer con una política sana. La civilidad en favor de Colombia por encima de los intereses de unos pocos. Una nueva forma de hacer política.

La huida de ‘Márquez’ refuerza la derecha con la clausura de Noticias Uno. La anacrónica declaración de ‘Iván Márquez’ no justifica su retractación del acuerdo que firmó, que abandone su posibilidad de hacer política y vuelva a empuñar las armas para responder con fuego a lo que podría oponerse con la razón, la ley y las reformas sociales, tan necesarias para el país. Ahora se reactiva la acción de los enemigos de la paz, guiados por Uribe, su cabeza visible. Veremos los momentos más difíciles en los ataques a la JEP, el bloqueo de la participación de las víctimas en el Legislativo, los intentos del Presidente para reformar el acuerdo de paz, la multiplicación del presupuesto militar, más combates y el abandono de los reinsertados. La disidencia de las Farc aliada con el Eln.



La eliminación de Noticias Uno es el complemento que necesita la derecha para evadir las denuncias y las críticas, porque ese noticiero y su directora, premiados año tras año por su calidad, han sido inflexibles en su acción periodística. A los corruptos, al autoritarismo, a la imposición y la guerra no les conviene la libertad de prensa. No aceptan la denuncia justificada y documentada de los entuertos y malas prácticas de múltiples instituciones del país. Noticias Uno ha cometido el delito de afectar intereses considerados intocables. El noticiero y su directora han creado enemigos poderosos, han sufrido ataques alevosos y demandas jurídicas, de las cuales han surgido indemnes. No se justifica eliminarlo por supuestos bajos rendimientos económicos. La libre comunicación, derecho de todos, no puede depender del control de una minoría.



Estos son momentos difíciles. El ejercicio del libre periodismo no les conviene a ellos. En breve, el senador Uribe tendrá que declarar ante la justicia. Las acciones de los enemigos de la paz se aceleran con la torpe decisión de ‘Márquez’. Las elecciones se aproximan, y los corruptos necesitan silencio. Las reformas en contra del interés común están cerca. La crisis con Venezuela no se resuelve. La economía colombiana tiembla. ¿Habrá quien revele las noticias como Noticias Uno?



