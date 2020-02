Los dolores del cambio radical

En 1962, Emilio Willems, gran antropólogo y sociólogo brasileño de origen alemán, fue profesor en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. “Todos quieren la modernidad, pero no aceptan que con ella venga el cambio de valores y costumbres que transforman sus familias y sus modos de vida”. Esa fue su primera frase ante un grupo de treinta estudiantes que no alcanzaron a medir la seriedad de lo que decía.

Con el paso del tiempo, a esos alumnos no les agrada lo que ven. Sienten cierta amargura de cómo han cambiado las cosas. En lo material, tienen que soportar los rigores del correr de los años que se manifiestan en mala salud, movilidad limitada, aislamiento, ser testigos de la muerte de muchos amigos, el sentimiento de inutilidad que les da la jubilación, la falta de que alguien quiera trabajar con ellos, la consecuente reducción de ingreso y el inevitable empobrecimiento por las guillotinas de la inflación, la devaluación, las cuchilladas de la valorización y el catastro y, por lo tanto, la depreciación de activos.



Pero no solo su propia condición, también ven cómo el rodillo del tiempo irremediablemente apisona costumbres, valores, ideales. En un pestañear, todo el edificio moral ha cambiado. Otra es la ética y otros, los ideales. Los ancianos perciben que lo que fueron las bases correctas para el comportamiento social, económico y político se ha monetizado. Valores y principios solo son instrumentos para el ascenso social, para acumular más capital y para concentrar el poder en contra de los otros.



Y aunque el deterioro de valores puede estar en todos los sectores, el político es uno que se destaca especialmente. Allí, todo principio de la preservación de la cosa pública, el valor del concepto de servidor público parecen perdidos. Tal como están conformadas la estructura política, la mecánica electoral, la financiación de campañas y de los partidos, nadie piensa que un político se hace elegir para servir a los colombianos. El público ve que los políticos trabajan para su propio beneficio, el de sus amigos y el de los que financiaron su campaña. En parte ocurre porque los partidos ya no defienden un conjunto coherente de valores. No hay principios, hay decisiones que producen utilidades, puestos, beneficios. En estos días hemos visto la volteada de Germán Vargas.

Puede ser que los ancianos no recuerden que en el pasado ya estaba la semilla del mal. Había lagartos, lentejos y voltearepas. Y el mayor de ellos, Rafael Núñez. Pero, en general, las metamorfosis no eran tan generalizadas. Había principios.



Una vez, el profesor Willems levantó la mano y movió los dedos haciendo un gesto conocido por todos. Preguntó por el significado de ese gesto. Los alumnos respondieron: “Venga”. El profesor sonrió y dijo que en Brasil representaba lo contrario: váyase. Con ese simple ejemplo mostró a sus alumnos lo relativo de los signos, de los símbolos. No son universales. Se refería a la relatividad cultural.



El alumno que ahora trata de entender los valores actuales también está confundido con la simbología actual. A veces se nombra a las cosas, a las entidades, las instituciones con palabras que, en vez de iluminar, disfrazan y ocultan la realidad. El alumno de Willems se da cuenta del absurdo de que cuando, por ejemplo, se llama a un partido Centro Democrático, no es de centro sino de derecha, y es todo lo contrario a democrático. O, como se ve en estos días, el partido Cambio Radical no promueve el cambio social, y mucho menos de manera fundamental y completa. Por esa manipulación política, parece que cuando dicen ‘vengan’, estamos seguros de que nos están diciendo ‘váyanse’.



