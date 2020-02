Escabroso periodismo

A estas alturas creo que ya todo se habrá dicho del desagradable espectáculo dado por Vicky Dávila con el jefe de prensa de la Presidencia, Hassan Nassar. El caso ya ha sido tratado extensamente en estos días. Para citar algunos, Ramiro Bejarano repasa la falta de habilidad y ética de Hassan, inaceptable en el mundo periodístico. Por otra parte, Patricia Janiot le da a Dávila uno de los rapapolvos más duros que una colega puede darle a otra. Janiot, con seriedad, conocimiento y profesionalismo, le dice a su colega la postura que no debió tomar, lo que no debió hacer ni decir, y le da una extensa y seria lección del periodismo que Vicky Dávila pareció haber olvidado.

Sin embargo, el rifirrafe, de nivel callejero y carácter gaminesco, de estos personajes nos obliga reflexionar sobre el estado de cosas al que hemos llegado. No se trata de simplemente destacar y criticar sus respectivas torpezas. Su deplorable escándalo nos dice que no se trata de un caso aislado. Todo el que vio esa entrevista en directo o después, reproducida múltiples veces en las redes, debió de quedar atónito ante el intercambio de groserías, amenazas, insultos, descalificaciones y de acusaciones de faltar a la verdad. Lograron lo peor: que la audiencia se llenara de dudas sobre los dos personajes, sobre el tema que trataban y sobre la validez de los medios de comunicación. Fue una audiencia desengañada y, finalmente, irrespetada por dos periodistas que deberían servir y proteger a sus públicos.



Todo es irónico y sin sentido. No son desconocidos o inofensivos. Uno de ellos desempeña el cargo del comunicador más cercano al Presidente de la República. Ella pretende ser, hoy en día, la dirección periodística e intelectual del grupo 'Semana'. Grupo que durante varias décadas se había ganado la reputación de ser un medio que pastoreaba la opinión de los colombianos.



Ni él ni ella tienen el derecho de desacreditar a sus instituciones, pasando por encima de ellas, para satisfacer sus egos. Y menor derecho tienen de pisotear a su público. No se mejorará con que Vicky aumente el rating con nuevos escándalos periodísticos con Aida Merlano, por ejemplo.

El rifirrafe, de nivel callejero y carácter gaminesco, de estos personajes nos obliga a reflexionar sobre el estado de cosas al que hemos llegado. FACEBOOK

TWITTER

Y lo efectivamente pavoroso es reconocer que este incidente se da o se puede dar por el deterioro general de los medios de comunicación, generado por influencias políticas y económicas. No se ajustan a los principios que fundaron y salvaguardaron la profesión. A esa ética periodística practicada por sacrificados periodistas, de la escala artesanal, que produjo las mejores piezas de la crónica, las noticias y la crítica social. Sin embargo, los medios se han vuelto empresas económicas. En muchos casos hay más interés en el beneficio económico y en la influencia que un medio pueda tener en la telaraña del poder.



Este fenómeno mundial ha supeditado a los periodistas a intereses distintos a los objetivos de su profesión. Otros se han convertido en intermediarios económicos o gestores de imagen. Esto ha debilitado la credibilidad de muchos. Solo en medio de este confuso cruce de intereses, ajenos a lo que suponemos debe atenerse un periodista, el catch-as-catch-can de Vicky y Hassan es posible y es probable. Baste recordar a ese presidente que con insultos homofóbicos le dijo a un periodista: ‘Venga y le rompo le jeta’. Era una guía: como si el amenazar pudiera forzar a la verdad.



Es evidente que estamos en un proceso de cambio en las prácticas periodísticas. Las redes sociales y el periodismo al instante nos llevan a un terreno que no conocemos. No hay verdad. Afortunadamente hay muchos que se esfuerzan para resistir. Son la posible semilla de lo que necesariamente algún día tendré que renacer.



Carlos Castillo Cardona