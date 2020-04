Es peor la enfermedad

Los días de encierro dan para todo. El encierro de un reo o de un secuestrado son causantes de muchos males, pesares, y desesperación, así sea legal o ilegal, justo o injusto, a la fuerza o de buenas maneras. Como el horror de los campos nazis de concentración y exterminio. Siempre se priva de la libertad, así Sartre diga que la libertad es inherente al ser humano, aun en cautiverio.

Claro que el encierro produce desastres, como las peleas de pareja, el maltrato familiar, la neurosis, el sentimiento de escasez, ese sentir “lo que necesito está en otro lugar” o “lo mejor ocurre fuera de esta casa”. Muchas veces resulta fatal para los que los periodistas llaman “los seres queridos”, que no siempre son queridos. En esta situación también surgen los odios y las frustraciones reprimidas en el pasado.



Tal pandemia nunca la habíamos esperado o imaginado. La cuarentena era de la historia y la leyenda. No tenemos cómo enfrentar este imprevisto. No sabemos qué hacer. No parece haber otra opción que encerrarse o el irresponsable incumplimiento. En el fondo, es un encierro en el que la libertad se sacrifica voluntariamente. Se cede la libertad a las autoridades. El buen uso de esta libertad cedida es responsabilidad de los que manejan el poder, de que tomen las medidas adecuadas y eficaces. Estamos bajo el peligro de las alcaldadas que, sin regirse por las normas epidemiológicas, son actos demagógicos que buscan mejorar la imagen y el acervo político. Se acude al sentimentalismo de las palabras más que a lo racional. Estoy cansado de que a los ancianos nos llamen abuelitos. Somos viejos.

Tal vez el existencialismo estaba en lo cierto, somos los responsables de nuestro destino. Algunos dicen que nada será igual. Veremos cuando esta

Pero, indudablemente, los encierros aguzan el ingenio. Las redes sociales están llenas de chistes, gracejos, caricaturas y absurdos alrededor del coronavirus. El humor está desbordado, al igual que las exageraciones: se exageran las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, el deporte en casa, ver series y películas, cocinar, hornear pan, hacer declaraciones de amor, de afecto y pedir perdón. Soñar con planes futuros.



El encierro sirve a la literatura. Recordemos algunas obras notables: la filosofada de 'La vida es sueño', en la que los sueños, sueños son. 'El conde de Montecristo', encarcelado en If, en donde reza, se educa, intenta fugas y descubre la razón de su encierro. 'El jorobado de Notre Dame' y el 'Fantasma de la ópera', personajes que se aíslan en razón de su fealdad o deformidad, pero se obsesionan con la belleza.



No todo es oro. Entre los defensores de los negocios y las grandes empresas está haciendo carrera el dicho popular, “Que no sea peor el remedio que la enfermedad”. Ciertos asesores económicos y representantes de los gremios usan ese vulgarismo como si fuera un axioma científico. Buscan aumentar la presión para reactivar las actividades económicas por encima de las medidas de precaución que se toman para cuidar la salud y la vida.



Algunas elaboraciones de esta forma de pensar calculan fríamente que el ser humano está destinado a morir; por lo tanto, no hay que asustarse con las muertes de esta enfermedad. Incluso, la muerte de los ancianos puede ser benéfica para aliviar la carga pensional. Lo importante es que funcione la economía, pues claman que sin ella no hay vida. Dicen que no debe exagerarse con este encierro que evita congestionar el sistema de salud y reducir el contagio. Otros pensamos que la vida es sagrada, es la que genera todo. Sin vida no hay economía. No deberían quejarse: las medidas del Gobierno dependen de la bancarización.



Carlos Castillo Cardona