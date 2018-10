El imperio contraataca

Casi todos hemos visto la película. Es imposible olvidar la imagen de Darth Vader, con su máscara negra y su susurro, cuando le dice al joven Luke que él es su padre. Es decir, algo parecido a Uribe con Duque.

Pienso en Colombia, y veo que los imperios del mal, originados en las más oscuras cavernas, han vuelto para atacarnos. Después de no tener directamente la sartén por el mango, con fuerza y sin medida, han vuelto el uribismo, el conservatismo, Gaviria y triquiñuelas, Pastrana, los negocios, los gremios, la mano negra, el procurador del ala pirómana, la bancada del Centro Democrático (nada de centro ni democracia), los viejos narcos, los nuevos narcos y los mismos ‘paras’.



Lo cierto, no soy tan cándido, es que siempre han estado ahí, nunca se han ido, nunca han aflojado ni permitido que este país avance. En la época de Santos hubo una pequeña ilusión, solo por las voces que se levantaban en favor de la paz, la entrega de armas y la suspensión de las muertes. Una pequeña luz para empezar a cambiar nuestro país. Santos no fue el gran cambio, solo era un pequeño impulso, casi involuntario, sin medir todas las consecuencias.



Pero, para las fuerzas del mal era inaceptable esa desviación. Lamentaban no tener la absoluta capacidad de decidir. Pero ahí estaban, agazapadas, intentando influir, y lo hacían. Intentando bloquear, y lo lograban. Siguieron presionando, entorpeciendo y, por supuesto, lucrándose. Crearon falsas noticias, alimentaron el miedo y lograron ganar el plebiscito en contra del acuerdo de paz.

Pero ya han vuelto al frente del poder, sin ambigüedades ni dudas. Hoy mandan nuevamente. Han contraatacado, y se nota. Han vuelto las formas y las estrategias manidas. Los personajes de antes están de regreso. Contraatacan de varias maneras:

Los enemigos de la paz llenan lo escenarios. Atacan a la JEP, ponen dudas sobre la seriedad y legalidad de los que firmaron la paz, los acusan de tener armas y dinero escondido, y quizás los tienen; las disidencias de la paz siguen con la guerra, con los cultivos y tráfico de coca; los paramilitares campean por donde quieren, amenazan y asesinan; se asesina a los líderes comunitarios; se extorsiona a los comerciantes. Los amigos de la guerra siguen sus negocios, el presupuesto militar es más alto. Se amenaza con una guerra con Venezuela, comprar aviones y servir a EE. UU.



El poder formal está tomado. Sin vergüenza, han vuelto a los cargos públicos los representantes de los gremios y aquellos que desde las grandes empresas defendieron causas e intereses privados por encima del Estado, y que súbitamente deberán cambiar de camiseta. La puerta giratoria está recalentada.



Han vuelto con más fuerza la ramplonería, el populismo demagógico con la demagogia populista, la acción propagandística, la idea de reformar para volver a lo mismo. Tenemos un presidente al que su bondad es la única virtud que se le reconoce unánimemente. Tal vez valoran su esfuerzo. Pero no es muy presidencial andar tocando guitarra, bailando cumbia, cantando vallenato, sembrar árboles y no estar muy presente en Palacio. Las visitas y reuniones comunitarias son publicitarias, pero no necesariamente efectivas. Tampoco le favorece un discurso provinciano en la ONU ni ser tan amigo de Trump y pedirle dinero.



En cierta medida, la tontería ha vuelto al poder. Desde la época de Pastrana no veíamos tanta ingenuidad. Está generalizada la idea de que Duque no estaba suficientemente preparado para ser presidente, que no ha madurado y está rodeado de gente más avezada, más ambiciosa y con más alcance. Es decir, para ponerlo en otras palabras, que tenemos una vicepresidenta y un biche presidente.



CARLOS CASTILLO CARDONA