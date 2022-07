Una reforma más que urgente

Después de la tragedia ocurrida en la madrugada del 28 de junio en el establecimiento penitenciario del municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca, una vez más quedó en evidencia que nuestro país requiere, con urgencia, un sistema carcelario que se oriente al respeto de los derecho humanos de las personas privadas de la libertad, para evitar que vuelvan a ocurrir hechos violentos que terminen en fatalidades.



El pasado mes de abril, desde la Defensoría, realizamos la verificación de derechos humanos en el establecimiento carcelario de mediana seguridad de Tuluá, donde constatamos las graves condiciones sanitarias en las que conviven los reclusos. A ello se suman, además del hacinamiento, el déficit en la prestación del servicio de alimentación y la falta de asistencia médica.



No es un secreto: hoy existe en Colombia una crisis carcelaria que, sumada al incendio que hasta hoy deja 54 fallecidos, pone de relieve la necesidad de hacer una reforma legislativa que reoriente el sistema penitenciario al cumplimiento de las finalidades de custodia, pero que, sobre todo, proteja la dignidad y la vida de la población privada de la libertad con acento en el propósito resocializador de la pena.



Desde la Defensoría del Pueblo hemos observado la crisis humanitaria generada por el índice de hacinamiento en los establecimientos carcelarios, que llega al 20 % en todo el país, el cual representa un grave riesgo para los derechos de los internos en todos los órdenes: salud, alimentación, la vida, la dignidad, entre otros.

Recordemos que esta cifra de hacinamiento bajó debido a la pandemia de covid-19, escenario en el que el Inpec, para impedir la expansión del contagio entre la población privada de la libertad, determinó no permitir el ingreso de más personas condenadas ni detenidas preventivamente a los establecimientos de reclusión del orden nacional.

Esta decisión trasladó el hacinamiento de las cárceles a los centros de detención transitoria (CD), sin que en estos se implementara un plan de contingencia para atender y garantizar los derechos de aquellos privados de la libertad.



El Inpec reporta para junio del presente año una población carcelaria de 97.590 personas; si a ello se suman las 21.843 personas detenidas preventivamente en las estaciones de policía y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) –donde legalmente no deberían estar más de 36 horas–, la población total sería de 119.443 privados de la libertad, ello significa que la sobrepoblación total sería de 38.156 personas y aumentaría el índice de hacinamiento del 20 al 46,2 %.



Ante este escenario, Colombia requiere una política criminal que se enfoque en la prevención de los delitos, que facilite la rehabilitación, que permita romper con el ciclo delictivo que va de la cárcel a la reincidencia y que realmente sea útil en la tarea de brindar condiciones de seguridad para la ciudadanía, sin descuidar el respeto por los derechos colectivos.



Uno de los puntos más importantes de la reforma que proponemos es la seguridad y la prevención ante emergencias en los establecimientos carcelarios. Se requiere establecer de manera estricta mecanismos preventivos en cada lugar de reclusión, para que no vuelvan a suceder catástrofes como la que enluta a 54 familias del país.



Pero no basta con que se garanticen las condiciones de seguridad, requerimos un sistema que se oriente al respeto a los derechos de quienes permanecen privados de la libertad y que de esa manera se facilite su proceso de resocialización, el paso más importante para evitar que vuelvan al ciclo de la criminalidad.



Solo de esta manera nuestro país podrá avanzar en un sistema carcelario seguro, equitativo y con enfoque en el respeto de los derechos humanos.

CARLOS CAMARGO ASSIS

* Defensor del Pueblo

