Una enfermiza obsesión presidencial

El gobierno del presidente Petro está empeñado en destruir las leyes que reglamentaron los mandatos de la Constitución de 1991. Quién sabe si, por ese camino, terminará doblegando la misma Constitución.



No debería ser una sorpresa para nadie. En su libro Una vida, muchas vidas, publicado en octubre de 2021, ocho meses antes de su elección, lo insinuó con claridad. Muchos cometimos el pecado de no haberlo leído a tiempo, por creer que Petro no llegaría a la presidencia. Allí se encuentra la explicación de lo que se está haciendo y tratando de hacer desde el Gobierno. Qué tal el párrafo que transcribo a continuación:

“Los artículos transitorios de Gaviria, aprobados en su totalidad, comulgaban con la tesis y los ejes fundamentales de la construcción del neoliberalismo en el mundo: la independencia del Banco de la República y la privatización de lo público. Este articulado después se desarrolló en algunas leyes: en la Ley 100 de 1991, que permitió la privatización de la salud y de las pensiones y que convirtió la salud en una mercancía; en la Ley de Servicios Públicos, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Eléctrica, que abrieron las puertas a la competencia y la privatización de todos los servicios públicos en el país. Todas estas leyes afectaron al Banco de la República y después tuvieron aplicación en el modelo neoliberal en Colombia” (página 179).

La obsesión del Presidente contra el neoliberalismo es enfermiza. Para Petro, “en la Asamblea Nacional Constituyente existió desde un comienzo una extraña concertación entre un proyecto democrático y un proyecto neoliberal. Mejor dicho, se mezclaron el agua y el aceite” (página 178), además de que “la idea de la revocatoria del Congreso sonó más allá de los propios recintos de la asamblea, y comenzó un nuevo proceso de concertación política entre el liberalismo que dirigía Alfonso López Michelsen y el gobierno de César Gaviria, que ya había obtenido sus artículos, pero que ahora necesitaba de un Congreso capaz de desarrollar, a través de leyes, el régimen neoliberal” (página 180). Peor aún: “El neoliberalismo, que se articula en ese eje de normas transitorias de la Constitución del 91, permitió el crecimiento del régimen mafioso y este necesitó del neoliberalismo” (página 199).

No hubo tal neoliberalismo. El candidato y ahora Presidente pasa por alto el incremento del tamaño del Estado a partir de 1992 y de su participación en la economía colombiana en los últimos treinta años, que dio lugar al profundo desajuste macroeconómico causante de la crisis de ‘fin de siglo’ en 1999 y al más reciente aumento exagerado y peligroso de la deuda pública. No son estos los indicadores de un modelo neoliberal. Lo que se hizo en el gobierno del presidente Gaviria fue transitar del Estado “empresario”, que había fracasado, al Estado “regulador”, que logró atraer inversión privada a los servicios públicos domiciliarios, a la salud, a las pensiones, a la infraestructura de transportes y a las comunicaciones con resultados exitosos. El país creció y mejoró el bienestar de la población en su conjunto.

Con todo respeto, yo le aconsejaría al expresidente Gaviria que defienda la obra de su gobierno.

Pedro Gómez Barrero

​

Es triste la desaparición de un ciudadano ejemplar que contribuyó, desde muy joven, al desarrollo de Bogotá y al “mejor modo de vivir” de los colombianos. Siempre pendiente de aportar en la solución de los problemas del país, no solamente se destacó como empresario, sino como promotor de la equidad social y diplomático. Queda su libro de Memorias, publicado por Villegas Editores en 2021.

Tuve la fortuna y el honor de ser su amigo y colaborador. Condolencias a su familia.

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ

