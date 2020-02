Tiempos de cambio

Al observar en los últimos tiempos el derrumbe de los esquemas tradicionales de comportamiento social se tiene la impresión de que hemos entrado en una transición hacia formas desconocidas de organización política y económica. El motor del cambio es la protesta de los jóvenes y la inconformidad de nuevos grupos sociales con el estado actual de cosas.

Es atrevido plantear el fin de una época y el comienzo de otra. Pero puntos de inflexión se han registrado en el pasado y se van a repetir en el futuro. La caída del Muro de Berlín constituyó, sin duda, un quiebre en la historia. El mundo de los últimos treinta años fue diferente al de los cuarenta anteriores, marcados por la Guerra Fría, por la confrontación entre Occidente y la Unión Soviética que siguió a la Segunda Guerra Mundial.



En lo económico, la transición actual se desató con la gran recesión de 2008-2009 en Estados Unidos y Europa. El mundo no recuperó los ritmos de crecimiento de los años previos, no obstante los esfuerzos de los gobiernos y los bancos centrales por estimularlo. La inflación continúa por debajo de los rangos establecidos por las autoridades monetarias, y en Europa los inversionistas tienen que pagarles a los bancos para que les reciban los depósitos porque las tasas de interés son negativas.



De otra parte, la liberación del comercio y los avances tecnológicos han dejado un buen número de damnificados en el camino, lo que explica el regreso del proteccionismo y los éxitos electorales de los señores Trump, en Estados Unidos, y Johnson, en el Reino Unido. Predecir el futuro, siempre difícil, es ahora imposible.



La reunión del Foro Económico Mundial de la semana pasada centró sus discusiones en la reforma del capitalismo para incluir el beneficio de todas “las partes interesadas”, no solamente el de los accionistas de las compañías, y en el calentamiento global. La urgencia de combatir el cambio climático permea ya la cultura empresarial. En adelante las empresas van a ser evaluadas con criterios distintos a su rentabilidad y, especialmente, por sus acciones en materia ambiental.



‘Mea culpa’



En un magnífico artículo publicado por este diario (‘¿Tenía razón Marx?’, 19 de enero), Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas del London School of Economics, y el profesor chileno Luis Felipe Céspedes se refieren a la demora de los procesos políticos en la región para reconocer que, después de los avances en materia de crecimiento, de reducción de la pobreza y de acceso a la educación superior, era necesario enfocar el desarrollo hacia la mejora en la distribución de los ingresos y la reducción de la desigualdad. La política económica, afirman, “puede haber causado la demora del giro hacia la redistribución por demasiado tiempo”. Y solo si los gobiernos actúan ahora con rapidez por la vía de las reformas, podría demostrarse que Marx estaba equivocado y que “el desarrollo no engendra sus propias contradicciones”.



Maite

​

Hace diez años, cuando con mis colaboradores estábamos estructurando la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, apareció en nuestras vidas Maite Careaga. Una mexicana maravillosa con un Ph. D. de la Universidad de Stanford que, con su marido colombiano y sus pequeños hijos, venía a vivir en Colombia. Maite iluminó la Escuela con su inteligencia, su trato personal y su sonrisa. Y la impulsó hacia un nuevo estadio en su desarrollo, enseñándonos a todos la importancia del liderazgo en la vida social del país.



Maite se fue físicamente la semana pasada, pero su espíritu trascendió y estará presente siempre en sus amigos, en sus alumnos y en sus colegas de la Universidad de los Andes.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ