Ser Pilo Paga: igualdad de oportunidades

Miguel Ángel Blanco es un estudiante del programa Ser Pilo Paga en la Universidad de los Andes. Fue admitido en la facultad de Medicina y realiza el doble programa con Gobierno y asuntos públicos, el pregrado que ofrece la Escuela de Gobierno de la universidad. Miguel nació hace 19 años en Málaga, Santander, y terminó el bachillerato en el Colegio Oficial Nuestra Señora del Rosario, de esa población.

Miguel Ángel se inscribió en el curso ‘Introducción a la economía colombiana’, que dicto en la universidad. Un buen día me pidió una cita. Pensé que tenía inquietudes sobre la clase, pero quería hablarme de su pueblo, de Málaga. Porque le preocupa la situación en que viven muchos de sus habitantes por la falta de oportunidades de empleos de buena calidad, lo mismo que por declive de la producción agrícola y la carencia de un buena carretera que comunique a Málaga con Bucaramanga. Quiere, entonces, influir en las decisiones que se adopten para mejorar el bienestar de sus coterráneos y asegurarles un futuro digno.



Con Miguel Ángel revisamos los indicadores demográficos, fiscales, de producción y sociales de Málaga. Le sugerí conversar con Sandra García, su profesora en el curso ‘Introducción a las políticas públicas’, para que analizaran los indicadores sociales de educación, salud y atención a los grupos vulnerables.



Sandra le aconsejó, a su vez, aprovechar su estadía de vacaciones de mitad de año en Málaga para preguntar a un grupo de pobladores, tomado al azar, acerca de la percepción de los problemas más urgentes del municipio.

A su regreso me mostró el video con las respuestas de las personas entrevistadas, y conversamos sobre alternativas para enfrentarlos. La prioridad es resolver el suministro de agua. Con la información pública que existe con respecto a Málaga y lo que ya ha encontrado Miguel Ángel, su deseo es escribir un documento que oriente la política pública en el pueblo.



A todas estas, Miguel Ángel se concentra y no descuida sus estudios de medicina. Por el contrario: de nuestras conversaciones concluyo que le gusta la investigación científica. Por ejemplo, después de hablar en nuestra última cita sobre los temas de Málaga, me estuvo explicando el modelo en que ha estado trabajando con sus compañeros para conocer mejor el funcionamiento de la médula espinal.



Miguel Ángel es uno de los aproximadamente 2.200 estudiantes del programa Ser Pilo Paga actualmente en la Universidad de los Andes; un 16 por ciento del total de los muchachos de pregrado. Tiene las mismas oportunidades de cualquiera que se matricule en la universidad.



Él me contó que formaba parte de Ser Pilo Paga cuando me dijo que venía de Málaga. De otra forma, nunca hubiera sabido que era parte del programa. La verdad es que esos 2.200 estudiantes están integrados con el resto del cuerpo estudiantil de la universidad. Uno de los resultados positivos del programa ha sido homogeneizar la población de estudiantes; sabemos que hay de todos los estratos económicos, pero no hay distinción entre unos y otros. Alguien me comentaba que eso no ocurre en las universidades públicas por la sencilla razón de que allí no se inscriben bachilleres de los estratos 5 y 6 de la población.



El programa necesita modificaciones como las que han propuesto exrectores de las universidades públicas y expertos en educación superior. Pero acabarlo e impedir que muchachos como Miguel Ángel lleguen a las universidades privadas sería un error imperdonable de la política educativa.



La ministra Angulo y el presidente Duque no deberían pasar a la historia por haber liquidado una experiencia educativa que, en mi opinión, ha sido maravillosa.



CARLOS CABALLERO ARGÁEZ