Recomendaciones para acercar los dos mundos

El conflicto entre los economistas y los políticos parece exacerbarse en todo el mundo, y no únicamente en Colombia, a raíz de la aprobación en el Congreso de la ley de financiamiento. En Estados Unidos, el presidente Trump se fue en contra del presidente del Banco de la Reserva Federal por el alza de la tasa de interés adoptada en la reunión del 19 de diciembre, la cual, para algunos, generó la abrupta caída de los precios de las acciones los días anteriores a la Navidad.

Aparentemente, el presidente Trump se arrepintió de haber designado a Jerome Powell como cabeza de la Reserva Federal. Lo criticó públicamente y cometió un pecado de esos que no perdonan los tecnócratas. Porque la independencia de la banca central –así sea relativa– es sagrada. Tanto que, por ejemplo, Alan Blinder, en su libro reciente (Advice and Dissent: Why America Suffers when Economics and Politics Collide, Basic Books, 2018), al referirse a la naturaleza política de las decisiones económicas, advierte que los economistas ‘aconsejan’ y los políticos ‘deciden’, pero exceptúa de esta regla las decisiones de la Reserva Federal. Una excepción que, en el caso del Banco de la República, parece finalmente haber sido aceptada por los políticos colombianos.



Si bien es cierto que los economistas deben entender mejor la ‘lógica’ de los políticos, hay un problema de fondo. Que estos, los medios de comunicación y la opinión pública parecen despreciar el conocimiento económico. “El problema crítico no es que los economistas sepan muy poco –aunque esto puede ser cierto–, sino, más bien, que la sociedad haga tan mal uso de lo que los economistas saben –en gran parte porque generalmente los políticos ignoran ese conocimiento–. A la asesoría se responde con desprecio”, escribe Blinder.



El problema es grave e invita a una reflexión de fondo. Ambas partes deben hacer un esfuerzo por cambiar este estado de cosas. Seguramente, los economistas han sido incapaces de presentar su conocimiento a los políticos (y al público) de una manera “accesible, inteligible y creíble”. Y los políticos no están humildemente dispuestos a reconocer que existe un vacío en sus conocimientos que deben suplir, dejándose ‘enseñar’.



* * * *



Una anécdota personal viene a cuento. Unos pocos días después de posesionarme en el Ministerio de Minas y Energía hace 19 años, me cayó como anillo al dedo un libro de Robert Reich, un profesor universitario que había sido secretario de Trabajo en la primera administración Clinton. Reich relataba su experiencia y contaba cómo los asesores políticos de la Casa Blanca le habían hecho énfasis en que nunca actuara como profesor frente a un grupo de políticos, por cuanto a estos les molestaba profundamente que los trataran de ignorantes en ningún tema. Ese consejo me sirvió para establecer una buena relación con los congresistas, a pesar de mi falta de experiencia en esas lides.



* * * *



Blinder destaca en el último capítulo del libro algunas maneras de cerrar la brecha entre los economistas y los políticos. Explora la forma de acercar las lógicas de unos y otros. Recomienda, por ejemplo, que los políticos dejen de estar tan concentrados en el corto plazo y entiendan la importancia de los horizontes de tiempo y que las leyes de la economía no son derogables, como sí lo son aquellas que votan en el Congreso. Y que los economistas dejen de estar tan preocupados por sus ‘estados de equilibrio’ y piensen más en la desigualdad, “incluyendo la percepción de desigualdad”, al tiempo que los políticos le presten más atención a la eficiencia.



En Colombia hay que acercar a los unos y los otros para garantizar la calidad de la política económica.