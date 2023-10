En Colombia costó mucho trabajo y esfuerzo lograr la estabilidad de la economía en la segunda parte del siglo XX. La dependencia de los ingresos cafeteros y las dificultades de acceso al crédito externo colocaban al país en una situación de vulnerabilidad en la cual las autoridades se debatían entre la búsqueda de la estabilidad y la del desarrollo.

En la actualidad los pilares de la estabilidad son la junta del Banco de la República y la regla fiscal. Protegerlos debe ser un propósito compartido de la sociedad.



(También le puede interesar: Carlos Caballero Argáez)

El Banco de la República



El esquema de la ‘inflación objetivo’, implantado para superar la crisis del fin del siglo, ha permitido a la autoridad monetaria estabilizar la economía y actuar de manera contracíclica, utilizando como instrumento la tasa de interés. De esta manera se lograron niveles de inflación bajos y estables en las primeras décadas del nuevo siglo y, en la crisis internacional de 2008 y la caída del precio del petróleo en 2015, se redujo la tasa de interés para estimular el crecimiento.

La junta del Banco de la República le apunta a lograr la meta de inflación. Para ello tiene en cuenta la evolución del empleo y del crecimiento. En la pandemia, con una nunca registrada contracción del PIB, bajó la tasa, pero el rebote posterior fue tan fuerte que se desbordó la inflación y tuvo que iniciar las alzas. Lo hizo más tarde que Brasil o que Chile, en una economía que crecía a ritmos más altos que los de esos países.

La cosa no es fácil por enfrentar un trilema en sus decisiones: la sostenibilidad fiscal, el calentamiento global y la viabilidad política. FACEBOOK

TWITTER

La reducción de la inflación ha sido muy lenta. Por eso el Banco de la República no debe reducir todavía su tasa. El futuro cercano, además, está plagado de amenazas; en particular, el impacto del fenómeno de El Niño y el alza de las tarifas de la energía. El empleo, sorprendentemente, no se ha resentido. La junta, entonces, no puede hacer nada diferente a resistir las presiones del Gobierno y de los gremios, recordando su naturaleza de institución independiente y que a todos los presidentes de la República les molestan las altas tasas de interés.

La regla fiscal

​

La experiencia histórica ha señalado que las talanqueras son necesarias para controlar los apetitos de gasto de políticos y gobiernos que conducen a desequilibrios fiscales desastrosos. De ahí la existencia de reglas fiscales. Si los déficits se financian con créditos, toca ponerle un tope a la deuda pública. Es lo que busca la regla fiscal en Colombia. Ese límite es equivalente hoy en día al 55 % del PIB, nivel que, se supone, garantiza que el país pueda continuar tapando su hueco fiscal con endeudamiento.

En la circunstancia excepcional de la pandemia, la regla fiscal se hizo al lado. En 2022 se retomó y se reformó: se creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y se le nombró un director de altos quilates. Con todo, el jefe del Departamento Nacional de Planeación comentó en público en la semana anterior que a nivel internacional se está considerando excluir en el futuro de las reglas fiscales las inversiones y las deudas destinadas a la transición energética. No es una buena idea. Razón por la cual el ministro de Hacienda optó por calificarla como un planteamiento ‘filosófico’.

Simultáneamente, una nota técnica del Fondo Monetario Internacional afirmaba esta semana que “los países deben contener el calentamiento global y, al mismo tiempo, controlar el nivel de la deuda”, que no debe pasar de entre 45 y 50 % del PIB (el nuestro va para 57,1 % en 2024). Entiende, sí, que la cosa no es fácil por enfrentar un trilema en sus decisiones: la sostenibilidad fiscal, el calentamiento global y la viabilidad política. No es aconsejable filosofar.

* * * *

Del presidente de Chile: “Por quererlo TODO podemos terminar en NADA”. Un buen consejo para el presidente Petro.

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ

(Lea todas las columnas de Carlos Caballero Argáez en EL TIEMPO, aquí)