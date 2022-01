Las cualidades de un buen presidente

En Estados Unidos se realizan periódicamente encuestas sobre el liderazgo de los presidentes y se elaboran clasificaciones, rankings, entre ellos. Hay un buen número de historiadores de las presidencias, biógrafos y periodistas que evalúan a los mandatarios teniendo en cuenta una serie de cualidades necesarias para calificar como exitoso a un presidente.



Una de las entidades encargadas de elaborar las clasificaciones es el canal de la Cámara de Representantes, C-SPAN, que las realizó en 2000, 2009 y 2017. La idea tuvo su origen en un artículo de la revista Life en 1948, que pretendía medir las preferencias de las gentes sobre el estilo presidencial. Por iniciativa de la Fundación Liderazgo y Democracia se hizo hace algunos años una encuesta similar para Colombia; arrojó como ganador al presidente Alberto Lleras Camargo. El resultado se publicó en la revista Semana.



Las cualidades de los presidentes en la encuesta de C-SPAN cubren la 'capacidad para persuadir', el 'desempeño en el contexto de la época', 'la visión y confección de la agenda', la 'autoridad moral', 'la conducción económica', la 'capacidad gerencial', el ‘liderazgo en el manejo de crisis’, las ‘relaciones con el Congreso’, ‘las relaciones internacionales’ y el ‘sentido de la justicia’.



La calificación de 2017 volvió a colocar como el presidente con la más alta puntuación en Estados Unidos a Abraham Lincoln, quien la obtuvo en 2000 y 2019. El mejor calificado entre los mandatarios del siglo XX fue Franklin D. Roosevelt, presidente durante 12 años. Pero en el grupo de los diez primeros figuraron también Eisenhower, Kennedy, Johnson y Reagan. Obama y Clinton quedaron en el segundo lote, en las posiciones 12 y 15 respectivamente.

La calificación no asigna puntaje al presidente en ejercicio, que en 2017 era Donald Trump. La cadena C-SPAN suplió esta falta en agosto de 2018 con una interesante conversación de tres estudiosos de la historia presidencial sobre el estilo Trump, no sin advertir que no había ganado en la votación popular y que, en ese momento, era imposible prever si Trump fuese reelegido a finales de 2020.



La evaluación de los tres profesores sobre las calidades de Trump es reveladora. Ayuda a entender lo que sucedió al no ser reelegido, cuando desconoció el resultado y promovió la toma violenta del Capitolio en Washington el 6 de enero del año pasado, lo cual ha tenido un efecto perverso en la política de los Estados Unidos. Sobresalieron los siguientes elementos:



– El populismo por plantear el conflicto entre ‘buenos’ y ‘malos’, entre ‘nosotros’ y ellos’.



– La enemistad con los medios de comunicación, que en el caso Trump llegó al extremo de incitar a la violencia física contra los reporteros.



– La necesidad de generar titulares diariamente, de dominar el ciclo de las noticias así fuera con mentiras o juicios sin sustento.



– La imposibilidad de jugar con las reglas existentes. Su experiencia previa era de jefe de una empresa familiar, sin una junta directiva a la cual reportar, acostumbrado a imponer sus órdenes. En la presidencia eso no era posible. Trump, que nunca había seguido instrucciones, ni cumplido un protocolo, no estaba preparado para el cargo.



– La incapacidad para ensamblar un equipo de colaboradores.



– La relación de 'todo' o 'nada' con el Congreso, ajena a la negociación, a pesar de contar con mayorías en Senado y Cámara.

No estamos exentos en Colombia de un mandatario populista ni de políticos que, como Trump, agudizan los conflictos y las divisiones en la sociedad. La prioridad es la opuesta: lograr acuerdos para unir y enrumbar a los colombianos hacia un futuro con más bienestar, más libertad y más seguridad. Es el desafío del 2022.

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ

