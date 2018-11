El liderazgo presidencial

Por estos días, cuando se cumplieron los 100 días del nuevo gobierno y la imagen del presidente Duque registró una fuerte caída en las encuestas, terminé de leer un libro fascinante: Liderazgo en tiempos turbulentos podría ser la traducción al español de su título. La autora es Doris Kearns Goodwin, historiadora y biógrafa de presidentes estadounidenses, en particular de aquellos a los cuales se refiere en este libro.

Kearns Goodwin analiza las características del liderazgo en los cuatro presidentes y se hace las preguntas tradicionales: ¿los líderes nacen o se hacen? ¿Las circunstancias hacen a los líderes o estos generan las circunstancias? ¿De dónde viene la ambición? ¿La adversidad afecta el liderazgo?



Para responder estos interrogantes, la autora se enfoca en el relato de la vida de los personajes hasta que alcanzan la presidencia de Estados Unidos y, en una segunda parte, en la manera como cada uno manejó las muy difíciles situaciones que tuvo que enfrentar.



Abraham Lincoln, la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud; Theodore Roosevelt, la gran huelga de los mineros del carbón de 1902, en tiempos en los cuales no se usaba que el presidente interviniera en los conflictos entre el capital y el trabajo; Franklin Roosevelt, la gran crisis financiera y económica de 1933, cuando se acuñó, precisamente, el término de los 100 días, y, finalmente, la transición presidencial cuando asesinaron al presidente John F. Kennedy, en 1963, y asumió el poder Lyndon Johnson, su vicepresidente, quien decidió sacar adelante las iniciativas legislativas de Kennedy, que se encontraban empantanadas en el Congreso.



Estos cuatro individuos mostraron desde muy temprano enorme ambición, deseos de conocimiento, una motivación irrefrenable hacia la política y el servicio público, energía infinita y una gran empatía con sus semejantes. Y no es que tuvieran una vida fácil.



La esposa y la madre de Theodore Roosevelt fallecieron el mismo día, en situaciones y lugares diferentes. Cuando avanzaba en su carrera política, Franklin Roosevelt se vio afectado por la polio, que lo paralizó y lo sacó de circulación por cuatro años, durante los cuales se sometió a todo tipo de tratamientos e hizo un esfuerzo indescriptible, en medio del dolor, para caminar.



Lincoln y Johnson –nacidos en ambientes menos privilegiados que los Roosevelt– sufrieron derrotas electorales que los sumergieron en episodios de depresión y pusieron en riesgo sus carreras políticas.



De estas situaciones adversas, los cuatro personajes se repusieron y las superaron. De ahí que, de acuerdo con la autora del libro, una de las características de los líderes políticos sea la capacidad para “mantener la ambición en momentos de frustración”. La resiliencia, la capacidad para asimilar el golpe y continuar en la pelea.



* * * *



En los cuatro presidentes hubo no solamente ambición, sino preparación, empatía, experiencia y una carrera ganada a pulso. Lo que les forjó una visión de futuro que quisieron transmitir al público, reflejar en sus programas políticos y llevar a la práctica. Para lograrlo buscaron compromisos y consensos: “hicieron política”, promovieron la discusión dentro de los respectivos gobiernos, pero tomaron ellos las decisiones cruciales. De cierta forma, “estaban listos” cuando se presentaron las circunstancias que les permitieron sacar a relucir sus condiciones de líderes.



El presidente Duque es joven e inexperto, pero también ambicioso y bienintencionado. Por lo mismo, puede corregir el rumbo y definir el propósito de su gobierno, como se lo recomendó Michael Reid, el editor de The Economist. Si así lo hiciera, nos mostraría las verdaderas características de su liderazgo presidencial.