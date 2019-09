El ‘holding’ financiero y las exportaciones

El ministro Carrasquilla anunció la semana pasada la creación de una sociedad matriz, o holding, administrada por el Ministerio de Hacienda, a la cual quedarán adscritas todas las entidades financieras estatales.

La iniciativa acata las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Se trata de ordenar el manejo de los activos del Estado –bancos, aseguradoras, fiduciarias– que se fueron creando a lo largo de los años y cuya orientación y gerencia han correspondido a los diferentes ministerios a lo largo del tiempo. Al centralizar el control de las entidades será posible diseñar una estrategia global para que desarrollen la misión para la cual fueron creados, limitando la injerencia en ellas de la politiquería y de los intereses particulares.



* * * *



Hace 29 años recibí el mandato del presidente César Gaviria de transformar el Fondo de Promoción de Exportaciones (Proexpo) en un banco de comercio exterior. Proexpo, creado en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo en 1967 con el objetivo de promover y financiar las exportaciones, debía desaparecer. Su manejo dependía del Banco de la República y su financiación, de una sobretasa que encarecía las importaciones. La Constitución de 1991 eliminó los llamados fondos de fomento administrados por el Banco de la República, y la apertura de la economía traía consigo la eliminación de las sobretasas sobre las importaciones.



Con el transcurso de los años, Proexpo había acumulado un patrimonio significativo, algo así como 500 millones de dólares de la época. La idea fue utilizarlo como capital del nuevo banco. Y no fue solamente convertir a Proexpo en un banco. En ese momento, en que una de las metas de la apertura económica era exportar más, se consideró necesario armar todo el andamiaje institucional para promover las exportaciones.



Además de Bancóldex, nacieron el Ministerio de Comercio Exterior, Proexport (hoy en día Procolombia), que tenía por misión precisamente apoyar a los exportadores en la búsqueda de mercados para sus productos, y Fiducóldex, la fiduciaria que se encargaría de administrar Proexport. El banco se enfocaría exclusivamente en temas financieros para canalizar recursos de crédito a los exportadores y mitigar sus riesgos, sin construir centros de convenciones ni hoteles, como lo había hecho Proexpo.



Fue una reforma profunda de la institucionalidad para el comercio exterior que dotaba al Gobierno de entidades y herramientas para llevar a cabo la tarea de impulsar agresivamente las exportaciones vía el crédito, la promoción, el acceso a los mercados externos mediante convenios y tratados bilaterales y multilaterales, y la venta de la imagen de Colombia en el exterior.



* * * *



Con la creación de la sociedad matriz de las entidades financieras estatales, seguramente cambiará la composición de la junta directiva de entidades como Bancóldex, Fiducóldex o Procolombia, bajo su control. Esto no sería un problema mientras las entidades se blindaran de la interferencia política.



La arquitectura construida en 1991-1992 tiene hoy en día una función más importante que cumplir que en ese momento. Porque, lamentablemente, estábamos mejor hace 30 años que en la actualidad, en términos del número de las empresas exportadoras, de los productos exportados y del valor de las exportaciones no tradicionales frente al PIB. La urgencia nacional es diversificar la estructura exportadora del país para reducir la dependencia del petróleo y el carbón. Esa debe ser la misión de las entidades encargadas del comercio exterior, dejando en pie la estructura existente y volcando todos los esfuerzos institucionales a ese propósito.



¡Hoy más que nunca está vigente el lema de ‘exportar o morir’!