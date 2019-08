El crecimiento económico es prioritario

La preocupación internacional de estos días es si el bajo crecimiento económico en los países desarrollados no es simplemente una condición pasajera, sino si se ha convertido en un fenómeno de largo plazo.

Los banqueros centrales, que tuvieron su reunión anual la semana pasada, regresaron a sus oficinas con la idea de repensar el marco teórico bajo el cual desarrollan su actividad. No ven en el futuro cercano las condiciones de ‘normalidad’ anteriores a la crisis económica de hace diez años. Vislumbran, por el contrario, un equilibrio de bajo nivel –bajo crecimiento, baja inflación y bajas tasas de interés– que podría mantenerse por muchos años.



Si esa es la perspectiva en las economías industrializadas, el desafío que se impone sobre las emergentes, en particular la de América Latina y la colombiana, es monumental. La verdad es que, si bien entre 2000 y 2016 la economía colombiana creció cerca de 4 por ciento anual en promedio, las proyecciones, aun en condiciones externas favorables de precios para el petróleo, señalan que “el ritmo de expansión de la economía no superará en el mediano plazo el 4 por ciento anual” (Gómez, Higuera, Fedesarrollo, 2018).

Exportar, aun si las condiciones internacionales no son las más propicias, es absolutamente indispensable para que el país pueda crecer en el futuro FACEBOOK

TWITTER

Hace un par de semanas se conocieron las cifras de crecimiento económico del primer semestre del año. Hubo cierto regocijo en el Gobierno y entre los analistas porque el dato acumulado de la expansión del PIB fue de 3 por ciento y se revisó el del primer trimestre para subirlo de 2,8 a 3 por ciento. Pareciera que nos estamos acostumbrando desde ahora a un ritmo de crecimiento mediocre. Y eso no es lo más grave. Lo malo es que los sectores que deberían impulsar el incremento de la producción –la agricultura, la industria y la minería– fueron aquellos que mostraron cifras más bajas en el segundo trimestre: 1,5, 1,2 y 0,6 por ciento. O sea que el crecimiento reciente está jalonado por el comercio, las comunicaciones, los servicios financieros y la diversión (!). Es difícil creer que estos sectores tengan la capacidad para cimentar un progreso económico y social sostenido.



* * * *



No obstante el crecimiento promedio del PIB de 4 por ciento hasta el año 2016, la productividad total de los factores de producción, el capital y el trabajo fue negativa en estos años. Para el período 2010-2016 se estimó en -0,3. Un estudio reciente de la Universidad de los Andes mostró además la enorme diferencia en la productividad por trabajador entre Estados Unidos y Colombia. Un “trabajador colombiano produce en cinco días lo que el trabajador promedio en Estados Unidos produce en uno”. Estamos, asimismo, peor que Chile y que México.



Para competir internacionalmente se necesita elevar la productividad. Exportar, aun si las condiciones internacionales no son las más propicias, es absolutamente indispensable para que el país pueda crecer en el futuro. Otro estudio, del Banco de la República, encontró que las firmas industriales que más crecen son las expuestas al comercio exterior porque generan “efectos permanentes sobre su capacidad productiva, los cuales pueden ser favorecidos por una política comercial abierta al comercio exterior (...); la apertura creciente de la economía es un factor positivo del desempeño promedio de la industria” (‘La industria colombiana en el siglo XXI’, noviembre de 2018).



* * * *



Me cuentan que un grupo de cincuenta inversionistas colombianos jóvenes se reunieron en Medellín hace unas semanas y analizaron un buen número de proyectos que estarían dispuestos a emprender en diferentes sectores. La incertidumbre sobre el crecimiento futuro del país es la restricción que les impide realizarlos. Aspiran, entonces, a que la política económica se enfoque en enfrentar los obstáculos estructurales al crecimiento. Ojalá este mensaje llegue a las autoridades y la clase política.