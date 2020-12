El año en que comenzó el siglo XXI

A veces, los siglos comienzan y terminan en fechas diferentes a las cronológicas. El historiador inglés Eric Hobsbawn definió el siglo XX corto como aquel que transcurrió “desde 1914 hasta el fin de la era soviética”, es decir, hasta la caída del muro de Berlín en 1989.

Ahora Juan Carlos Echeverry, en un provocador ensayo de hace varios meses, indica que el año que está terminando, el 2020, “se puede tomar como el verdadero inicio de siglo XXI”.



El covid-19 marcaría el comienzo del nuevo siglo. Pero hay otros hitos. Echeverry menciona, por ejemplo, el retroceso en la globalización promovido por Estados Unidos y el Reino Unido; la rivalidad entre Estados Unidos y China; el brexit; los estragos del cambio climático y el avance de las energías renovables; las protestas chilenas y la asamblea constituyente en ese país; el desempleo de los jóvenes; y que los viejos se hubieran dado cuenta de que “vivirán mucho, pero las pensiones no alcanzarán y su salud es impagable”.



La Colombia del siglo XX se inició en 2004, después de la guerra de los Mil Días y la separación de Panamá. Y terminó también en 1989, cuando dejó de existir el Pacto Internacional del Café. Ese siglo XX fue el siglo del café. En 1990 hubo, además, un cambio político importante. En 1991 se expidió la nueva Constitución.



Tanto en el mundo como en Colombia, los últimos treinta años van a quedar encerrados entre los dos siglos, el XX y el XXI, como un período extraño de la historia. El de la globalización, impulsada por la liberación de los mercados, que dio lugar al aumento exagerado de la desigualdad entre los muy ricos y el resto de la sociedad, particularmente en Estados Unidos. Un caldo de cultivo para las pasiones del populismo.



Las tres décadas fueron testigos en Colombia de la crisis económica de ‘fin de siglo’, en la cual el PIB se contrajo 4,2 % en 1999, algo que no había ocurrido en la de 1930; del impacto de la Gran Recesión internacional en 2009 sobre la economía colombiana; de la bonanza petrolera entre 2011 y 2014, y de la destorcida en los cuatro años siguientes. Porque de la dependencia cafetera del siglo XX transitamos, en esa anomalía histórica de 1990 a 2020, a la del petróleo.



Estos doce meses fueron diferentes, entonces, a todos los que habíamos vivido con anterioridad los habitantes actuales del planeta. La pandemia trajo consigo nuevos problemas y exacerbó, simultáneamente, los que ya existían y con los cuales nos habíamos acostumbrado a convivir por mucho tiempo. Problemas que han venido sorteándose día a día, afán por afán, sin que todavía surja, como al final de las crisis profundas y de las guerras, la arquitectura institucional y política que permita acomodar la nueva realidad y superar tanto las tensiones y los conflictos que vienen de atrás como los que estallaron con el coronavirus.



Por eso, los años que vienen tienen que ser, en Colombia, de reformas y de cambios, con un sentido de futuro. Con un Gobierno más activo en todos los frentes, que construya economías y sociedades sostenibles, equitativas e inclusivas. El manejo de la pandemia mostró que el Estado es indispensable para enfrentar emergencias como la sanitaria, la económica y la social. Que no hay ni individuos, ni familias ni trabajos de segunda o tercera categoría. Y que la sociedad nos requiere a todos y que la política tiene que centrarse en la búsqueda del bien común a lo largo del siglo que nació en el 2020.

La elección en el Banco de la República

Leonardo Villar será un gran gerente general del Banco de la República. Su personalidad y su trayectoria lo garantizan. Va a tener la enorme responsabilidad de contribuir a la conducción de la economía en los próximos doce años.



Carlos Caballero Argáez