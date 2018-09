La revisión de la financiación de la educación superior, indudablemente de la mayor relevancia, requiere un análisis juicioso de la deserción estudiantil, pues es factor determinante en la eficiencia del gasto. En el caso colombiano es particularmente relevante, pues solo uno de cada dos estudiantes que ingresan a la educación universitaria termina con éxito sus estudios.



Las informaciones disponibles indican que se van a presentar cambios muy importantes en la financiación de las entidades públicas y en el programa Ser Pilo Paga (SPP). Este programa, iniciado en 2015, ha beneficiado a 40.000 estudiantes de recursos económicos limitados y demandado inversiones, acumuladas a 2018, de 1.450 millones de pesos.

El análisis de SPP exige un estudio de la deserción en las diferentes instituciones, la cual podría ser muy alta si sigue la tendencia de los últimos años. Este análisis, complementado con el de los recursos que reciben las instituciones públicas, reflejaría los costos reales de formación. Con estas bases se puede estudiar una solución integral del déficit de las instituciones públicas, así como de los programas de financiación de la educación superior.



Los programas de apoyo financiero a estudiantes constituyen una inmejorable herramienta para disminuir la inequidad y deberían ser apoyados no solo por el Gobierno, sino por el sector privado. Además, no es pertinente plantear una divergencia inexistente entre instituciones públicas y privadas; más pertinente sería hacerlo entre públicas o privadas de alta y deficiente calidad.



Los estudiantes de SPP han seleccionado libremente, entre el grupo de instituciones acreditadas, públicas o privadas, aquellas en las cuales desean adelantar su formación. El éxito del programa depende de que se mantengan estrictos criterios de calidad al adicionar entidades. Las instituciones, públicas o privadas, seleccionan los estudiantes aplicando sus requerimientos de admisión, que varían en grados de elegibilidad. Esta libre elección ha llevado a que un número mayor de educandos hayan seleccionado instituciones privadas.



Sin duda, el esquema actual necesita revisiones. Una de ellas está relacionada con las tasas de deserción ya mencionadas, que causan un desperdicio de recursos humanos y financieros y llevan a que se contraigan deudas con entidades de crédito, entre ellas el Icetex, que no pueden ser atendidas. El estudio de estas tasas en las instituciones vinculadas a SPP debería servir para retirar del programa a aquellas que tengan las mayores tasas de deserción, pues no están cumpliendo en forma adecuada con sus compromisos.



Adicionalmente, se podrían revisar los requerimientos de admisión a las instituciones y los servicios de consejería a estudiantes, en particular los de aquellas con las mayores deserciones. Estas medidas permitirían aumentar la efectividad del programa y su productividad.



En SPP, los estudiantes que no desertan sin terminar su formación adquieren con el Estado una deuda de difícil cumplimiento. Dada la responsabilidad de las instituciones de educación superior en este proceso, esa deuda debería ser asumida, por lo menos en parte, por ellas.



Para aumentar la efectividad de SPP y aliviar, al menos parcialmente, el déficit de la educación superior es fundamental vincular efectivamente el sector privado, en apoyo financiero a estudiantes y un mayor contacto con las instituciones de educación superior.



Así, los egresados podrían cumplir adecuadamente sus compromisos laborales y contribuir de manera efectiva al desarrollo del país. Unamos esfuerzos a fin de construir un mejor futuro para nuestros jóvenes y disminuir la inequidad.



CARLOS ANGULO GALVIS