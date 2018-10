Relaciones internacionales complejas

Después del notable resultado de la consulta anticorrupción –en la que en una elección transparente y legítima se obtuvieron 11,7 millones de votos con que se envió un mensaje muy positivo al país y al mundo–, nos hallamos en un entorno muy complejo por diversas razones, entre las cuales dos revisten una mayor importancia: la difícil situación de Venezuela, nuestro vecino, y el deterioro de la gobernabilidad en EE. UU., país con el que hemos tenido una buena relación de cooperación por muchos años.

El desafortunado estilo del presidente Trump, particularmente preocupante, se ha reflejado en un deterioro notable de las relaciones con muchos países, que ya está causando efectos nocivos. Un reciente artículo de ‘The New York Times’ resalta que en los 20 meses de su gobierno ha despedido, directa o indirectamente, a nueve ministros o altos ejecutivos y a 26 funcionarios de la Casa Blanca. En algunos casos, como el del abogado asesor de la Casa Blanca, los ha despedido con un mensaje de Twitter. Dos de sus colaboradores, claves en su campaña y en sus negocios personales, han sido enjuiciados, y uno de ellos ya fue condenado; los dos han aceptado colaborar con el consejero especial, Robert Mueller, en el proceso que adelanta sobre la participación rusa en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.



Además, Brett Kavanaugh, nominado por Trump para la Corte Suprema de Justicia, no obstante ser acusado de acoso sexual ocurrido hace algunos años, fue finalmente elegido por el Senado. Se trata de una combinación de hechos, sin precedentes en la historia de EE. UU., que seguramente han contribuido al título del reciente libro de Bob Woodward, ‘Temor, Trump en la Casa Blanca’.



El horrible asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, columnista de ‘The Washington Post’, finalmente aceptado por el presidente Trump, es una muestra más de lo desafortunado e impredecible de su estilo. Refleja su experiencia como hombre de negocios, principalmente de finca raíz y de entretenimiento, en los cuales ha utilizado sus ‘hábitos’, indudablemente inadecuados y calificados frecuentemente como corruptos por varios comentaristas norteamericanos. El presidente Trump se ha defendido denominando estos hechos como ‘fake news’, expresión que curiosamente ha adoptado también el presidente Maduro en sus referencias a la difícil situación de Venezuela. Todo esto, adicionado a los términos muy ofensivos que utiliza para referirse a sus contradictores y especialmente a las mujeres, ha causado grandes perjuicios a la cultura cívica y política de Estados Unidos, y podría influenciar la de otros países.



Las elecciones de la tercera parte del Senado y de la Cámara de Representantes, en el mes de noviembre, serán fundamentales para definir el futuro próximo del gobierno de Estados Unidos, pues podrían llevar a una fuerte oposición del Congreso, hasta ahora prácticamente inexistente.



Esta compleja situación, que ha traído acciones unilaterales de Estados Unidos en relaciones diplomáticas y comerciales, como las decisiones sobre aranceles, requiere un seguimiento adecuado del Gobierno colombiano y, particularmente, de la Cancillería. Le añaden complejidad al problema el aumento en los cultivos de coca en Colombia, las equivocadas referencias a una acción militar en Venezuela y las reacciones impredecibles del presidente Trump.



Es esencial que todos nuestros diplomáticos, y en especial los representantes en Estados Unidos, Venezuela y en las organizaciones multilaterales internacionales, sean constructores y no destructores y actúen con mesura, con orientación y seguimiento de nuestro alto Gobierno.



CARLOS ANGULO GALVIS