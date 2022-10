Pacto nacional por la costa Caribe

La semana anterior la ministra de Minas y Energía se anotó un gran éxito al anunciar los resultados del Pacto por la Justicia Tarifaria, un muy buen ejemplo del diálogo social promovido por el gobierno de Gustavo Petro. Con este esfuerzo de todas las empresas del sector, se lograrían alivios para los usuarios de más de 2 billones de pesos anuales. Todavía faltan algunas empresas de capital público por sumarse a este gran Pacto, y todos esperamos que lo hagan, en la medida que puedan resolver preocupaciones naturales alrededor de la responsabilidad fiscal de los funcionarios involucrados.

Los participantes en el sector eléctrico en el país entendemos este Pacto como un primer paso que nos permite pasar de la urgencia de la coyuntura a la solución de los problemas estructurales que terminan afectando a los consumidores finales.

Como es conocido, la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe ha sido un problema histórico, que viene desde las empresas regionales públicas, en los años noventa, y ha mutado en el tiempo con la inclusión de capital privado, la posterior intervención por parte de Superservicios y, finalmente, un esquema de transición en cabeza de dos operadores nacionales: Air-e y Afinia. En ese trasegar los operadores privados y el fisco nacional han inyectado decenas de billones de pesos, que sin embargo, no han mejorado de manera estructural la calidad del servicio, la infraestructura ni la sostenibilidad financiera de las empresas encargadas.

Los operadores actuales han adelantado inversiones billonarias para mejorar la calidad de las redes y del servicio, no obstante, es importante anotar que las pérdidas en esta región siguen siendo del alrededor del 30 % y corresponden principalmente a conexiones ilegales o al no pago del servicio. La Creg, en 2021, definió un esquema de transición en donde se le reconocen estas pérdidas a los operadores de manera temporal (este cargo representa hoy en día 30 % de la tarifa al consumidor final), con el fin de garantizar los recursos requeridos para avanzar en la modernización de las redes y eliminar dichas pérdidas en el sistema. Las necesarias inversiones realizadas, más el reconocimiento de estas pérdidas no técnicas, fruto del fraude, han sido grandes responsables del crecimiento de las tarifas en la costa Caribe, pero sin ese reconocimiento, la estabilidad financiera de las distribuidoras estaría en entredicho.

Volver a estatizar estas operaciones, como algunos sugieren, conllevaría esfuerzos fiscales inmensos, que seguramente hoy no entrarían entre las prioridades del Ministerio de Hacienda. Por ello, las soluciones pasan por encontrar esquemas que habiliten un compás de espera para continuar invirtiendo en la infraestructura y así disminuir las pérdidas de manera estructural, sin impactar directamente la tarifa, pero garantizando la viabilidad financiera de los operadores.

Titularizar un porcentaje de la tarifa futura, vía bonos u otro mecanismo con garantía de la Nación, pareciera ser una alternativa que ha funcionado en otras latitudes, ya que no tendría impacto fiscal, proveería la liquidez requerida para cubrir las pérdidas no técnicas temporalmente, minimizando su impacto en las tarifas y, lo más importante, permitiría solucionar un problema estructural que nos ha perseguido por décadas.



CAMILO MARULANDA LÓPEZ

Gerente general de Isagén