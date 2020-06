Quijotadas del siglo XXI

El pobre hidalgo manchego Alonso Quijano, enajenado por la lectura de libros de caballerías, toma las armas un caluroso día de julio y abandona su hacienda a lomos de su fiel Rocinante para entregarse a la aventura y deshacer agravios y enderezar tuertos. Su locura y la grandeza de sus hazañas lo hicieron famoso al punto de que un tal Cide Hamete Benengeli se dio a la labor de recopilarlas y fijarlas en papel para que cualquiera pudiera conocerlas.

Las vicisitudes de este ingenioso hidalgo se han convertido en la obra cumbre del castellano y en una de las más emblemáticas de la cultura universal. Más de 400 años después, Don Quijote de la Mancha sigue siendo atemporal y universal. Miguel de Cervantes no podría imaginar la magnitud de su obra ni la fascinación que despertaría su personaje en la mente de cientos de generaciones y culturas que han hecho propio al Quijote. Pero ¿y si Alonso Quijano fuese un colombiano del siglo XXI?



Ese es el argumento de 'Un tal Alonso Quijano', una película producida por la Universidad Nacional de Colombia, dirigida por Libia Stella Gómez y en la que han participado casi un centenar de estudiantes de la Escuela de Cine y Televisión de la Unal. Esta producción narra la historia de Alonso Quijano, un profesor de literatura especializado en el 'Quijote' y que, como su tocayo, pierde el contacto con la realidad creyéndose el protagonista de la novela. Entre estéticas 'punk' urbanas y la belleza barroca de la obra cervantina, esta producción promete traer de regreso a los espectadores los productos audiovisuales colombianos y demostrar que en el país no solo se desborda la imaginación, sino también el talento artístico que necesita ser apoyado.



La película se estrenará de forma digital a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional y, lo más importante de todo, de manera gratuita. En una entrevista con la Radio Nacional de Colombia, la directora de esta producción señala que la posibilidad de que la película pueda ser vista sin pagar por ella se debe a que no tienen compromisos de recuperación económica con la universidad, por lo cual no existen las presiones para recobrar la inversión realizada. “(...) Para la Universidad Nacional de Colombia el beneficio es de formación y de difusión”, afirma Stella Gómez.



Esto demuestra la importancia de la Universidad Nacional y de otras instituciones educativas públicas para el desarrollo social del país. Gracias a estos organismos, para quienes la educación, el conocimiento y el arte no están supeditados al rédito económico, la cultura sobrevive en tiempos en los que generar dinero se ha convertido en el único fin y en la medida del éxito personal y social. Afortunadamente aún hay quienes defienden los ideales culturales y artísticos como bandera de la humanidad.



Para muchos resultará incomprensible emprender un proyecto que no traerá beneficios económicos a la institución, y habrá incluso quienes lo consideren un gasto innecesario. Para todos ellos, desafortunadamente muchos en el mundo moderno, el arte y la cultura no son más que delirios románticos de algunos locos que, como el protagonista de la obra cervantina y de la película que se nos viene, han perdido el contacto con la realidad. Afortunadamente aún quedan sueltos muchos Quijotes y caballeros andantes dispuestos a enmendar las sinrazones de la modernidad.



Gracias al trabajo conjunto de todo un equipo de producción y una institución comprometida con el desarrollo cultural de la sociedad, el próximo 1.° de julio (para inaugurar el mes de la primera salida del hidalgo manchego) tenemos una cita ineludible con esta película de la que, a modo de abrebocas, tenemos ya un maravilloso tráiler. Ojalá esta no sea la única vez que disfrutemos de una película de estas características y que detrás de 'Un tal Alonso Quijano' vengan muchos más Quijotes



CAMILO GOELKEL