Madrid se rinde ante el Campeador

Desde 1960, año en el que la Fundación Juan March donó el manuscrito, el ‘Cantar de Mio Cid’ se ha resguardado en la Biblioteca Nacional, lejos de miradas curiosas, y solo ha sido accesible para ciertos estudiosos. No es para menos, se trata de uno de los mayores tesoros literarios e históricos de la cultura española. De este cantar de gesta medieval, primera obra poética extensa en la tradición literaria española, solo se conserva un único testimonio datado alrededor de principios del siglo XIV. El manuscrito, atribuido a Per Abbat, no está exento a los estragos del paso del tiempo y ha llegado a nuestros días en un aceptable estado de conservación, frágil y con algunos pergaminos deteriorados por el abuso de los reactivos usados en su estudio, razón por la cual la institución bibliotecaria española nunca había presentado al público una de sus joyas más particulares, hasta ahora.



Con la exposición ‘Dos españoles en la historia: El Cid y Ramón Menéndez Pidal’, la Biblioteca Nacional pretende homenajear al personaje histórico y literario de Rodrigo Díaz de Vivar, así como también los 150 años del nacimiento de don Ramón Menéndez Pidal, sin duda uno de los mayores estudiosos de la obra cidiana. En el marco de esta muestra, la Biblioteca Nacional de España presentará al público el único manuscrito existente de la obra de manera excepcional entre los días 5 y 22 de junio, el tiempo máximo que los 74 pergaminos pueden ser exhibidos sin sufrir más deterioro, para volver a su cámara acorazada en la que se han conservado durante los últimos 59 años y posteriormente ser sustituidos por una edición facsimilar detallada.

La muestra irá acompañada de una amplia serie de actividades destinadas a delimitar la imagen del Cid Campeador en el imaginario medieval y su trasegar hasta el mundo moderno para convertirse en la referencia obligada de la cultura y los valores españoles. El ‘Cantar’ es, sin duda, uno de los textos más peculiares de la literatura medieval española. Alejándose de los arquetipos heroicos y maravillosos de la épica europea, la narración se aferra de forma consciente a los parámetros realistas e incluso históricos de la Castilla medieval, convirtiendo la obra no solo en una composición estética y reflejo de los intereses poéticos y literarios de una sociedad ansiosa de ver reflejada su propia individualidad, sino también en un invaluable testimonio histórico que hace las veces de ventana a un tiempo en el que caballeros y aventuras formaban parte de la vida cotidiana, que es detallada minuciosamente en la obra. Los personajes que habitan el relato son fácilmente rastreables como personajes históricos gracias a varios documentos y certificados que lo demuestran, razón por la cual eran reconocibles para los oyentes de su tiempo. Este velo de realidad es el que ha despertado el interés de las muchas generaciones de españoles que han encontrado en el Cid la representación de su identidad cultural, algo que no han pasado por alto grandes hispanistas como Dámaso Alonso o el mismo Menéndez Pidal, quienes resaltaban el carácter nacional de la composición y el valor fundacional de la imagen de Díaz de Vivar en la cultura española.



Esta experiencia bibliográfica se completa con la exhibición de otra maravilla libresca: el ‘Debate de Elena y María’, un pequeño y raro ejemplar único en su especie. Quienes visiten la Biblioteca Nacional podrán ver de cerca algunos de los mayores tesoros de la cultura hispánica y europea en general, una oportunidad única para los amantes de las letras y para los miles de bibliófilos que ya han hecho eco a esta noticia. Sin dudas, una cita obligada para todos aquellos que visiten la capital española durante estas fechas.