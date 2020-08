En busca de Calderón de la Barca

Imaginemos por un momento que en Colombia desconociéramos dónde se encuentran los restos mortales de muchos de aquellos grandes genios que han dado forma a la literatura nacional. Pensemos, también, en cómo representaríamos nuestra propia historia literaria habiendo olvidado, tras su muerte, a nombres de la talla de León de Greiff, Jorge Isaacs, Soledad Acosta de Samper, José Asunción Silva o al mismo Gabriel García Márquez. Sin duda se trata de una posibilidad difícil de imaginar y que, aunque parezca imposible de creer, se ha convertido en el peso histórico que ha tenido que cargar sobre sus hombros la cultura española.

España ha tenido que presenciar cómo sus vecinos han logrado construir toda una exaltación de su cultura nacional en torno a los monumentos funerarios de sus grandes figuras literarias, artísticas e intelectuales mientras que en las tierras del Quijote se asume con impotencia la incapacidad para emular lo que Francia, Inglaterra, Alemania o Italia han conseguido sin dificultades. Esto no es consecuencia, únicamente, de que muchos de los intelectuales españoles del siglo XX tuviesen que abandonar definitivamente el territorio español, motivo por el cual varios de ellos se encuentran sepultados lejos de su tierra, como ocurre con Pablo Picasso y los poetas Pedro Salinas, Luis Cernuda o el propio Antonio Machado. El abandono histórico que ha tenido España para con sus intelectuales y genios literarios ha estado marcado por la pérdida, desaparición y desinterés por los restos mortales de muchos de sus más grandes escritores y artistas. No se trata únicamente de la infructuosa búsqueda de autores recientes como Federico García Lorca, sino también de los genios literarios que dieron forma al Siglo de Oro español, considerado, por muchos, como el momento cumbre de la literatura española, europea e incluso universal.



Autores como Lope de Vega y el propio Miguel de Cervantes, aunque estuvieron enterrados en iglesias y conventos, sus restos mortales fueron depositados (o trasladados posteriormente) en fosas comunes que se rellenaban con otros cuerpos durante años, motivo por el cual resulta imposible identificarlos plenamente. De muchos otros genios del barroco español se desconoce incluso el lugar aproximado en donde descansan sus restos, como ocurre con el dramaturgo Tirso de Molina o con el pintor sevillano Diego de Velázquez.



Afortunadamente, durante los últimos años la sociedad española parece haberse empeñado en revertir esta situación. Actualmente, por ejemplo, se encuentra en marcha un exhaustivo proyecto destinado a encontrar los restos mortales de Pedro Calderón de la Barca, gran dramaturgo barroco y última gran insignia del Siglo de Oro español. La iniciativa, en la que participan varias instituciones universitarias, resulta esperanzadora y ya ha empezado a analizar los muros y suelos de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, lugar en donde, a principios del siglo XX, se pierde la pista del cuerpo del autor de 'La vida es sueño'.



Si bien esta noticia resulta estimulante, los antecedentes en este tipo de labores no son alentadores ni halagüeños. Basta con volver los ojos al 2015, año en el que la noticia del hallazgo de los restos mortales de Miguel de Cervantes puso al convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso ante los ojos de medio mundo. La apertura de una fosa común con cientos de osamentas y el descubrimiento de una lápida grabada con las iniciales “M. C.” fueron suficientes para confirmar el hallazgo de los restos del autor del Quijote, aunque siempre se afirmó que lograr una identificación plena era una tarea imposible de certificar.



En un afán de rentabilizar el hallazgo, el Ayuntamiento de Madrid se apresuró a promocionar la tumba de Cervantes como un destino turístico que atraería a miles de visitantes, algo que finalmente nunca ocurrió. No es que madrileños y turistas hayan dado la espalda al genio de las letras hispánicas, es que la codicia turística corrompió toda la búsqueda a tal punto que no se sabe con certeza qué restos se encuentran tras el monumento cuya lápida conmemorativa incluso presenta una inexplicable e imperdonable errata en el título de una de las obras del autor más universal de las letras españolas.



Es de esperar que con la búsqueda de Calderón de la Barca se haya aprendido de los errores del pasado y que esta vez el interés investigativo y cultural esté por encima del rédito económico. La prioridad de España debe ser saldar esta cuenta con su propia historia literaria y así convertirla en un pilar fundamental de su propia identidad nacional, algo que se ha conseguido en muchos otros países. Ejemplos como este nos enseñan la importancia de conservar los cimientos en los que se sustenta la identidad cultural de una nación, así como también nos ayuda a entender que no se trata solo de tumbas, sino de estructuras simbólicas que nos recuerdan quiénes somos.



CAMILO GOELKEL