Mensajero del futuro

La literatura norteamericana está de celebración. Este 2020 es testigo del centenario del nacimiento de uno de los escritores más influyentes de la historia moderna de las letras estadounidenses: Ray Bradbury. Aunque es difícil que esta conmemoración pille a alguien por sorpresa (gracias a los cientos de artículos que han inundado los medios periodísticos que se han hecho eco de este evento), la obra de este escritor, nacido en las praderas del Medio Oeste norteamericano, no halla justicia en las líneas de aquellos que insisten en reducirlo a un mero referente de la ciencia ficción.

Si bien la obra narrativa, poética y ensayística de Bradbury ha sido catalogada como simple literatura de entretenimiento por parte de la crítica y del ala dura del academicismo literario, lo cierto es que la magnitud y fuerza de esta logró atrapar a un diverso grupo de lectores. Gracias a los cientos de jóvenes estudiantes que anhelaban con fascinación aquel futuro que les narraba Bradbury, hasta aquellos intelectuales, incluido el mismísimo Jorge Luis Borges, que se veían sorprendidos por la sensibilidad y alegre desesperanza que se desprenden de su prosa, este escritor logró convertirse en un pilar fundamental de las letras estadounidenses del siglo XX. Y no es para menos.



La obra literaria de Bradbury es más compleja de lo que puede parecer en un principio. Incluso sus relatos juveniles y menos profesionales delatan al escritor que se estaba fraguando entre las máquinas de escribir de alquiler de la Universidad de California. Aunque frecuentemente se lo encasilla dentro del género de la ciencia ficción, y aunque él mismo se describiera como escritor de relatos fantásticos, lo cierto es que la obra de Ray Bradbury tiene mucho más que decirnos. A diferencia de otros grandes nombres de este subgénero literario, Bradbury no busca asombrarnos con las maravillas tecnológicas que nos depara el desarrollo del futuro ni fascinarnos con las sociedades del mañana, su obra es diametralmente opuesta. Sus relatos cortos y novelas buscan advertirnos, desde el futuro, que el desarrollo tecnológico puede llegar a convertirse en un peligroso espejismo que nos aleje de un camino de progreso seguro y satisfactorio para la humanidad.



Desde sus antologías de relatos cortos menos renombrados, como Las doradas manzanas del sol, hasta su famosa novela Fahrenheit 451, Bradbury pretende prevenir al lector sobre el inexorable paso del tiempo y de la soledad del ser humano frente a la inhumanidad del progreso. En Guy Montag, protagonista de su más famosa obra, el autor logra encarnar no solo el aislamiento del hombre frente al mundo del futuro, sino también la resistencia de la naturaleza y la cultura humana frente a los peligros del culto a la inmediatez y del autoritarismo provocados por el abandono de la educación y el conocimiento cultural. En otras palabras, Bradbury nos alerta de las distopías futuristas que nos puede deparar el destino.



Dicha inhumanidad del progreso se deja ver también en una de sus obras más llamativas: Crónicas marcianas, una serie de relatos en cuya línea argumental se nos narra el proceso de colonización de Marte por parte de los humanos de los siglos XX y XXI. Con este escenario narrativo, Bradbury no solo se permite hablarnos sobre los sinsentidos de la guerra o el racismo imperante en las sociedades humanas, sino también del peligroso desprecio de la civilización respecto al arte y a las culturas ajenas a las sociedades dominantes. Bajo esta lectura, la obra espacial y futurista de Bradbury se convierte en todo un tratado filosófico sobre el descubrimiento y la conquista de América en el cual aborda con ingeniosa maestría la debilidad estructural de las sociedades que han basado su identidad en el desarrollo tecnológico, dejando de lado el avance social o el progreso cultural. Bajo esta misma premisa, el dialogo entre Jeff Spender y el capitán Wilder (en la cuarta misión del relato) se convierte en todo un discurso ideológico y positivista sobre el precio de la evolución tecnológica.



Bradbury es mucho más que su Fahrenheit 451 o que un simple autor de entretenidas historias de ciencia ficción. Gracias a lo arriesgada que resulta su obra, Bradbury ha logrado convertirse en un teórico del progreso humano y en todo un sociólogo del futuro cuyo inmenso valor reside en la capacidad de alertarnos, desde el mañana, del destino al que peligrosamente parece que nos acercamos.



Camilo Goelkel