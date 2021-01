102 motivos para leer la ‘Divina comedia’

Europa, siglos XII al XIV. Una época convulsa, como tantas otras en la historia del Viejo Continente. La lucha entre el papado de Roma y el Sacro Imperio Romano Germánico por tomar el relevo del Imperio romano y hacerse con el dominium mundi se tornaba cada vez más encarnizada. Todos querían (o debían) tomar partido. El peso de este pulso político, que amenazaba, como tantas otras veces, con sumir al continente en una nueva guerra, se sentía cada vez con más fuerza en casi todas las naciones, ciudades y pueblos. En Florencia, la flor más floreciente del sur del continente y capital del Gran Ducado de Toscana, güelfos y gibelinos se disputaban el control de la ciudad y la región.

La historia recordará las luchas entre ambas facciones, a los papas y antipapas, también a los emperadores y reyes que ayudaron a darle forma a la Europa medieval. Pero la musa de la poesía es caprichosa. No consintió que su hermana, la historia, se quedara con todo el protagonismo de la Florencia de la Edad Media y decidió que, en este contexto y en esta ciudad, naciera uno de sus hijos predilectos: Dante Alighieri.



Dante estaba destinado a la grandeza, así lo querían las musas y el mismísimo arte literario. Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón y primer biógrafo de Dante, cuenta que la madre de este tuvo un sueño cuando aún estaba embarazada. En esta visión, ella sostenía a su hijo bajo un árbol de laurel mientras el pequeño alzaba las manos hasta sus ramas para comer sus frutos para así transformarse en un hermoso pavo real. La profecía se hizo realidad, tanto es así que en el imaginario colectivo es imposible imaginar a Dante sin llevar ceñida la corona de laurel.



Pero la grandeza es un concepto abstracto. En medio de las luchas florentinas entre güelfos y gibelinos, el honor y la fama estaban supeditados a las tensiones políticas, inevitables en aquel momento. Dante, consciente de esto, formó parte activa de la política regional y, como güelfo, llegó incluso a participar en confrontaciones directas contra el bando gibelino. Aunque finalmente los güelfos terminarían ganando el control de Florencia, Dante fue condenado al exilio, teniendo que abandonar su ciudad natal para siempre.



Este contexto social le serviría a Dante como fuente de inspiración para su obra literaria, algo que se deja ver en la Divina comedia, sin duda su obra más representativa. En este poema, Dante viaja de la mano de Virgilio y de su amada Beatriz a través del Infierno, el Purgatorio y Paraíso, recorrido que le sirve al poeta para dar forma a la que ha llegado a ser la obra cumbre de la lengua italiana. Con su obra, Dante, más que el mayor y más insigne poeta italiano, ha logrado convertirse en figura clave para entender el paso entre la Edad Media y el esplendor artístico y literario del Renacimiento italiano. Y es que es imposible resistirse a la belleza de la obra de Dante Alighieri y solo un necio no reconocería su grandeza.



Dante moriría en Rávena en el año 1321, lo que sirve de excusa para que el mundo de las letras prepare un año lleno de actividades para conmemorar los 700 años de la muerte del Poeta Universal. Sin duda, una de las iniciativas más atrayentes, tanto por su calidad filológica como por la claridad de su escritura y las facilidades de acceso, es Invitación a la Divina Comedia. En este blog, accesible desde la web del colectivo editorial ladiscreta.com, el profesor Juan Ignacio Varela-Portas, presidente de la Asociación Complutense de Dantología y docente de la UCM, nos guiará a lo largo de todo el año en la lectura de la Divina comedia gracias a una serie de nada menos que 102 entregas en las que explicará y comentará cada uno de los cantos de la magna obra. La oferta es irresistible.



No hay mejor año que este para aventurarnos en la lectura de la Divina comedia y nada mejor que de la mano de este especialista, quien nos anima a ello: “Si conseguimos que algunas decenas de personas lean la Comedia durante este año, habremos hecho una gran labor para mejorar nuestra sociedad: estoy convencido de ello”.



Camilo Goelkel