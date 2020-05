¿Renunciamos a los derechos?

La crisis de la pandemia parece haber llegado para movernos muchos de los cimientos de la vida, cuestionarnos, plantearnos preguntas, hacernos pensar aun en temas sobre los cuales no nos hubiéramos imaginado tener dudas.



En medio del temor que nos trae ver las imágenes, hemos corrido despavoridos a escondernos. Las cifras diarias de nuevos contagiados o víctimas fatales, por bajas que sean, siempre serán dolorosas y atemorizantes.

No deja de ser impactante que la solución para un problema del siglo XXI sea ordenarle a la gran mayoría de la humanidad encerrarse en sus casas. Debe ser un recorderis de que la humanidad nunca será más que la naturaleza, no obstante los inmensos avances tecnológicos.



En medio de las noticias globales que vuelan, hubo reclamos a gobernantes para que cerraran fronteras; luego, las ciudades, las empresas, los almacenes y las puertas de las casas. El miedo fundado en la información y las imágenes ciertas y dolorosas hicieron que las ideas de cuarentena aparecieran por primera vez en nuestras vidas. El mundo pidió encierro.



Esta estrategia no vino sola. Trajo grandes consecuencias en lo social y lo económico. En toda su historia, la humanidad no había tomado nunca una decisión más costosa. No se había decidido, como colectivo, asumir efectos económicos tan altos ante ninguna situación. ¿Fuimos realmente conscientes de los efectos que podría traer? Es incluso probable que hoy tampoco comprendamos su dimensión. Veinte millones de desempleados en Estados Unidos. La peor recesión británica en 300 años. ¿Cuáles serán las cifras finales de Colombia?



Mientras eso pasa, estamos hoy frente a mandatarios que encuentran en el autoritarismo su gran oportunidad, popularidades del 70 y 80 por ciento, basadas en ser los defensores frente al miedo de tantos. Esto no dejaría de ser una anécdota política de no ser por el riesgo que tenemos de estar incubando una generación de políticos convencidos de que tienen poderes extraordinariamente arbitrarios en una sociedad democrática.



¿Podemos decirles a los mayores de 70 años que renuncien a derechos fundamentales porque tememos que ellos se contagien? ¿O podrían decidir ellos mismos?



¿Pueden los alcaldes decretar limitación de libertades fundamentales en cualquier momento, basándose en que el número de contagiados es mayor? ¿O simplemente en que la gente se lo solicita por mayores temores? ¿Cómo se compagina con los derechos constitucionales?



Un tema que poco se ha debatido es el de la distribución de las cargas y los costos asociados a la estrategia escogida. Más allá de lo conveniente o no de la cuarentena, esta se decidió por razones de beneficio general; sin embargo, hasta ahora es claro que unos han asumido costos superiores a los de otros.



La imposición del cese de actividades por razones epidemiológicas ha resultado más estricta para algunos sectores. Lo cierto es que turismo, restaurantes, aerolíneas, centros de convenciones, algunos sectores de manufactura y el comercio se encuentran totalmente paralizados, con riesgo de quiebra en muchos casos.



¿Puede una sociedad pedirles a algunos que pierdan su patrimonio o su trabajo con el fin de proteger el beneficio general, sin darles nada a cambio? ¿Puede una sociedad pedirle a alguien que entregue su casa o su finca para construir una vía de beneficio general sin darle nada a cambio? Se abre la discusión.



Cada vez que tengamos dudas sobre si el Estado debe soportar, o no, alguna actividad, recordemos que la decisión de cuarentena es de todos, para el beneficio de todos, pero ¿será que el costo deberá ser asumido solo por algunos?



BRUCE MAC MASTER